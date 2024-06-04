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Yemek yedikten sonra birden fenalaştı! Hastaneye zor koştu! Doktorlar görünce şok geçirdi

Singapur'da 55 yaşındaki bir adam, deniz ürünleri yedikten sonra bir anda kötüleşti. Yutkunmakta zorlanmaya başlayan adam, yakınlarının yardımıyla Tan Tock Seng Hastanesine yetiştirildi. Hastaneye getirildiğinde durumunun ciddiyeti nedeniyle hemen müdahale edilen hasta, doktorların yaptığı incelemeler sonucu duydukları karşısında şaşkına döndü.

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Giriş Tarihi 04 Haziran 2024, 01:36 Güncelleme 04 Haziran 2024, 01:36
Yemek yedikten sonra birden fenalaştı! Hastaneye zor koştu! Doktorlar görünce şok geçirdi 1

Singapur'da 55 yaşındaki bir adam, deniz ürünleri yedikten sonra aniden kötüleşti ve yutkunmakta zorlanmaya başladı. Adamın durumu hızla ciddileşince, yakınları tarafından hemen Tan Tock Seng Hastanesine götürüldü. Hastaneye vardığında durumu kritik olan hastaya acil müdahale edildi.

Yemek yedikten sonra birden fenalaştı! Hastaneye zor koştu! Doktorlar görünce şok geçirdi 2

Yemek yedikten sonra yutkunma zorluğu çeken adamın durumu bir türlü iyileşmeyince doktorlar derinlemesine testler yapma kararı aldı.

Yemek yedikten sonra birden fenalaştı! Hastaneye zor koştu! Doktorlar görünce şok geçirdi 3

Saatlerce süren testlerin ardından röntgen ve tomografi çekildi. Sonuçlar incelendiğinde doktorlar gözlerine inanamadı; adamın yemek borusuna bir ahtapot takılmıştı. Ahtapot vantuzlarıyla birlikte toplamda 5 santimetre büyüklüğündeydi.

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