Yazın favori meyvesiydi! Canan Karatay'dan üzücü haber! "Tehlikeli yağları, ürik asidi yükseltiyor..."

Kavun ve karpuzun sıvı şeker olduğunu söyleyen Canan Karatay, en sağlıklı meyveyi açıkladı. Uzman isim yaz aylarının favori meyvesi karpuz için tehlike uyarısında bulunuyor. İşte karpuz ve kavun yerine tercih edebileceğiniz en sağlıklı meyveler...