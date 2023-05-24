Yazın favori meyvesiydi! Canan Karatay'dan üzücü haber! "Tehlikeli yağları, ürik asidi yükseltiyor..."
Yazın en sevilen meyveleri için Canan Karatay'dan üzücü açıklama geldi. "Sıvı şeker" diyerek uyarıda bulunan Karatay yazın tüketilmesi gereken daha sağlıklı besinleri sıraladı. Zayıflamak isteyenler, şeker ve kolesterolü yüksek olanlara uyarıda bulunan uzman üsüm tehlike uyarısında bulundu.
24.05.2023 16:16 - Son Güncelleme: 24.05.2023 16:23
Kavun ve karpuzun sıvı şeker olduğunu söyleyen Canan Karatay, en sağlıklı meyveyi açıkladı. Uzman isim yaz aylarının favori meyvesi karpuz için tehlike uyarısında bulunuyor. İşte karpuz ve kavun yerine tercih edebileceğiniz en sağlıklı meyveler...
İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay yaptığı açıklamayla karpuz ve kavun hakkında uyarılarda bulundu.