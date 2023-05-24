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Yazın favori meyvesiydi! Canan Karatay'dan üzücü haber! "Tehlikeli yağları, ürik asidi yükseltiyor..."

Yazın en sevilen meyveleri için Canan Karatay'dan üzücü açıklama geldi. "Sıvı şeker" diyerek uyarıda bulunan Karatay yazın tüketilmesi gereken daha sağlıklı besinleri sıraladı. Zayıflamak isteyenler, şeker ve kolesterolü yüksek olanlara uyarıda bulunan uzman üsüm tehlike uyarısında bulundu.

takvim.com.tr
24.05.2023 16:16 - Son Güncelleme: 24.05.2023 16:23
Yazın favori meyvesiydi! Canan Karatay’dan üzücü haber! Tehlikeli yağları, ürik asidi yükseltiyor...

Kavun ve karpuzun sıvı şeker olduğunu söyleyen Canan Karatay, en sağlıklı meyveyi açıkladı. Uzman isim yaz aylarının favori meyvesi karpuz için tehlike uyarısında bulunuyor. İşte karpuz ve kavun yerine tercih edebileceğiniz en sağlıklı meyveler...

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Yazın favori meyvesiydi! Canan Karatay’dan üzücü haber! Tehlikeli yağları, ürik asidi yükseltiyor...

İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay yaptığı açıklamayla karpuz ve kavun hakkında uyarılarda bulundu.

Yazın favori meyvesiydi! Canan Karatay’dan üzücü haber! Tehlikeli yağları, ürik asidi yükseltiyor...

Karatay "Ben karpuz diyeti falan bilmem kardeşim. Ama karpuz, kavun trigliserid dediğimiz tehlikeli yağları yükseltiyor, kanınızda ürik asidi yükseltiyor."

Yazın favori meyvesiydi! Canan Karatay’dan üzücü haber! Tehlikeli yağları, ürik asidi yükseltiyor...

"Hastaların durumuna göre konuşuyorum. Ama tabii ki kurtlu elma yiyin diyorum."

Yazın favori meyvesiydi! Canan Karatay’dan üzücü haber! Tehlikeli yağları, ürik asidi yükseltiyor...

"Tarım zehirleriyle yıkanmış meyvelere dokunmayın diyorum. Kavun, karpuz sıvı şekerdir."

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