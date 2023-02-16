Tüm okullarda yaz tatili erken mi başlayacak? YAZ TATİLİ ÖNE Mİ ALINACAK 2023? İlkokul, liselerde yaz tatili kısalacak mı? 2023 MEB TATİL TAKVİMİ DUYURULDU!
Bu sene yarıyıl tatili 6 Şubat'ta sona eriyordu. Ancak ülkemizi sarsan deprem felaketiyle birlikte sömestr tatili 2 hafta daha uzatıldı ve 20 Şubat'ta okulların eğitime devam edeceği duyuruldu. Öte yandan yaz tatili hakkında da aramalar hız kazandı. Peki, YAZ TATİLİ ÖNE Mİ ALINACAK 2023? Tüm okullarda yaz tatili erken mi başlayacak? İlkokul, liselerde yaz tatili kısalacak mı? İşte merak edilenler...
16.02.2023 13:52 - Son Güncelleme: 16.02.2023 13:52
Okulların kapanış tarihi hakkında aramalar hız kazandı. MEB 2022-2023 eğitim öğretim yılı takvimi içerisinde paylaşılmıştı. Peki, YAZ TATİLİ ÖNE Mİ ALINACAK 2023? Tüm okullarda yaz tatili erken mi başlayacak? İlkokul, liselerde yaz tatili kısalacak mı? 2023 MEB TATİL TAKVİMİ!