Yatarken bile kilo verdiren mucize besin! Metabolizmayı canavara çeviriyor! Her gün tüketirseniz...
Çökelek peynirinin sağlıklı olduğunu bilsek de bu faydalarını kimse bilmiyor. Çökelek, sağlıklı bir besin olarak bilinen yüksek protein içeriği, düşük yağ ve karbonhidrat içeriği ile dikkat çeken besinler arasında yer alıyor. Uyurken bile yağ yaktıracak, kemiklerinizi güçlendirecek çökeleğin faydalarını sizler için derledik. İşte çökelek peynirinin mucize etkileri...
Kalsiyum, probiyotikler ve diğer önemli besin maddeleri bakımından zengin olan çökelek peynirinin mucizevi etkileri sizi şoke edecek. Süte sirke gibi bir asit eklenerek yapılan çökelek, sıvı peynir altı suyundan ayrılan süt kalıntılarının sonucunda oluşur. İşte her gün çökelek peyniri tüketmenin faydaları...
1- METABOLİZMAYI HIZLANDIRIR
Çökelekte bol miktarda bulunan B vitamin grubu metabolizmayı iyileştirir. B12 vitamini beynin etkinliğini artırır ve vücudun demiri daha iyi sindirmesine yardımcı olur. Riboflavin karbonhidratları enerjiye dönüştürür ve pantotenik asit vücuttaki proteinlerin, yağların, karbonhidratların ve amino asitlerin işlenmesini iyileştirir.
3- KİLO VERDİRİR
Düzenli olarak egzersiz yapmasanız bile çökelek yemenizin kilo vermenize yardımcı olduğu 2015 yılında yapılan bir araştırma ile kanıtlandı. Fazla kilolu ve düşük kalorili çökelekli diyet yapan iki araştırma grubundan biri egzersiz yaparken diğeri yapmadı. Sonuç olarak her iki grup da kilo verebildi. Bu nedenle spor salonu için yeterli zamanınız yoksa, diyetinize süzme peynir ekleyin.