Yastık altı paralar çıktı! TOKİ'den yüzde 25 peşinat, 36 ay taksitle satılık konut ve arsa fırsatı! 27 ilde resmen başlıyor!
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), yatırım yapmak isteyenler için düzenlediği açık artırma ile dikkat çekiyor. KDV'den muaf olan kont üreticileri için 10 bin konutluk yatırım fırsatı sağlanması hedefleniyor. TOKİ 2022 fırsatları ve projeler devam ediyor! İşte TOKİ 2022 başvuruları ve detayları
22.06.2022 14:18 - Son Güncelleme: 22.06.2022 14:18
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), konut sorununa çözüm için yeni bir projeyi daha hayata geçirme kararı aldı. Bu kapsamda TOKİ tarafından düzenlenen açık artırma ile vadeli, KDV'den muaf olan konut üreticisine 10 bin konutluk yatırım fırsatı sağlanıyor. Uygun fiyata sahip arsaların konut ve sanayi yatırımları için uygun olduğu da belirtiliyor.