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Yastık altı paralar çıktı! TOKİ'den yüzde 25 peşinat, 36 ay taksitle satılık konut ve arsa fırsatı! 27 ilde resmen başlıyor!

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), yatırım yapmak isteyenler için düzenlediği açık artırma ile dikkat çekiyor. KDV'den muaf olan kont üreticileri için 10 bin konutluk yatırım fırsatı sağlanması hedefleniyor. TOKİ 2022 fırsatları ve projeler devam ediyor! İşte TOKİ 2022 başvuruları ve detayları

takvim.com.tr
22.06.2022 14:18 - Son Güncelleme: 22.06.2022 14:18
Yastık altı paralar çıktı! TOKİ’den yüzde 25 peşinat, 36 ay taksitle satılık konut ve arsa fırsatı! 27 ilde resmen başlıyor!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), konut sorununa çözüm için yeni bir projeyi daha hayata geçirme kararı aldı. Bu kapsamda TOKİ tarafından düzenlenen açık artırma ile vadeli, KDV'den muaf olan konut üreticisine 10 bin konutluk yatırım fırsatı sağlanıyor. Uygun fiyata sahip arsaların konut ve sanayi yatırımları için uygun olduğu da belirtiliyor.

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Yastık altı paralar çıktı! TOKİ’den yüzde 25 peşinat, 36 ay taksitle satılık konut ve arsa fırsatı! 27 ilde resmen başlıyor!

Konut üreticilerine ve ev sahibi olmak isteyenlere büyük fırsat sunana TOKİ, piyasalara göre çok daha ekonomik olduğu ifade edilen arsaları açık artıma ile satışa çıkaracak. Ev yapımı, toplu konut veya sanayi için uygun alanlar olması ise dikkat çekiyor.

Yastık altı paralar çıktı! TOKİ’den yüzde 25 peşinat, 36 ay taksitle satılık konut ve arsa fırsatı! 27 ilde resmen başlıyor!

TOKİ Açık Artırma Tarihleri Ne Zaman?

TOKİ tarafından yapılacak açık artırma tarihleri ise 29 – 30 Haziran 2022 olarak belirlenmiştir. Belirlenen söz konusu tarihlerde Kentsel Dönüşüm ve Konut Projelerine kaynak sağlamak amacıyla açık artırma düzenlenecek.

Yastık altı paralar çıktı! TOKİ’den yüzde 25 peşinat, 36 ay taksitle satılık konut ve arsa fırsatı! 27 ilde resmen başlıyor!

Konut üreticileri ve ev sahibi olmak isteyenlere TOKİ fırsatları 2022 yılında da devam ediyor. TOKİ tarafından duyurulan yeni kampanya kapsamında 10 bin konutluk yatırım fırsatı sunulacak.

Yastık altı paralar çıktı! TOKİ’den yüzde 25 peşinat, 36 ay taksitle satılık konut ve arsa fırsatı! 27 ilde resmen başlıyor!

Hem ev yapımına hem sanayi yatırımına hem de toplu konuta uygun olan söz konusu alanlar için açık artırma yapılması hedefleniyor. Bu kapsamda gerçekleştirilecek olan satışlar için ÜFE oranı 6 aylık dönem için en fazla yüzde 12,5 oranında uygulanacak.

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