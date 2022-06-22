Yastık altı paralar çıktı! TOKİ’den yüzde 25 peşinat, 36 ay taksitle satılık konut ve arsa fırsatı! 27 ilde resmen başlıyor!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), konut sorununa çözüm için yeni bir projeyi daha hayata geçirme kararı aldı. Bu kapsamda TOKİ tarafından düzenlenen açık artırma ile vadeli, KDV'den muaf olan konut üreticisine 10 bin konutluk yatırım fırsatı sağlanıyor. Uygun fiyata sahip arsaların konut ve sanayi yatırımları için uygun olduğu da belirtiliyor.