Yaştan emeklilik! Her şey sil baştan değişti! 1999 2008 2016 hesabı hemen yapın! 1800 3600 4500 5400 prime göre yılınızı görün!

Yaştan emeklilik! Her şey sil baştan değişti! Yaş haddinden emeklilik bağlamında çalışanların ilk işe giriş tarihleri oldukça fazla önem arz ediyor. 1 gün dahi olsa ilk işe giriş tarihi hem normal emeklilik hesabında hemde erken emeklilik hesabında çok büyük sene avantajı sağlıyor. Çalışanlar için yaş sene hesabının nasıl olacağına dair tabloyu sizlerle paylaşıyoruz.