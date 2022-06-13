Yarın okullar tatil olacak mı? 14 Haziran Ankara’da okullar tatil mi? Ankara Valisi Vasip Şahin son dakika tatil açıklaması!

13 HAZİRAN OKULLAR TATİL EDİLDİ!

Okullara "şiddetli yağış" engel oldu

Ankara Valisi Vasip Şahin, kentte etkili olması beklenen kuvvetli yağış nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

"Son meteorolojik değerlendirmelere göre yarın gün boyu yoğun yağış beklendiğinden öğrencilerimizin herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmamaları için İlimiz genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitim-öğretime Pazartesi günü bir gün süreyle ara verilmiştir."