Yarın okullar tatil olacak mı? 14 Haziran Ankara'da okullar tatil mi? Ankara Valisi Vasip Şahin son dakika tatil açıklaması!
Ankara'da günlerdir devam eden kuvvetli yağış etkisi nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Meteoroloji başkenti bir kez daha gök gürültülü sağanağa karşı uyardı. Valilik de yoğun yağış nedeniyle tüm ilk ve orta öğretim kurumlarında eğitime bir gün ara verildiğini duyurmuştu. Vatandaşlar yağışların devam etmesiyle birlikte yarın okulların tekrardan tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyor. Peki, Yarın okullar tatil olacak mı? 14 Haziran Ankara'da okullar tatil mi? Valilik açıklamaları son dakika!
Ankara'da yarın okullar tatil mi? Sorusu gündemde merak edilerek araştırılıyor. Ankara Valisi Vasip Şahin, kentte etkili olması beklenen kuvvetli yağış nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Öğrenciler yarın da okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ederek araştırmalara başladı. Peki, Yarın okullar tatil olacak mı? 14 Haziran Ankara'da okullar tatil mi? Ankara Valisi Vasip Şahin son dakika tatil açıklaması!
Valilik: Fırtına, sağanak ve sele dikkat
Valilik, başkente yeni bir uyarıda daha bulundu.
Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Son meteorolojik değerlendirmelere göre; 13 Haziran Pazartesi günü (bugün) ilimizde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve dolu yağışı beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."
13 HAZİRAN OKULLAR TATİL EDİLDİ!
Okullara "şiddetli yağış" engel oldu
Ankara Valisi Vasip Şahin, kentte etkili olması beklenen kuvvetli yağış nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.
"Son meteorolojik değerlendirmelere göre yarın gün boyu yoğun yağış beklendiğinden öğrencilerimizin herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmamaları için İlimiz genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitim-öğretime Pazartesi günü bir gün süreyle ara verilmiştir."