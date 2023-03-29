Yapay zeka bu mesleklere savaş açtı! 100’den fazla sektör tehdit altında... Listeyi hemen kontrol edin! En fazla 5 yıl ömürleri kaldı

Yapay zeka bu mesleklere savaş açtı. Yüzden fazla sektör tehdit altında... Listeyi hemen kontrol edin. En fazla 5 yıl ömürleri kaldı. OpenAI ve Google'ın geliştirdiği botlar insansı diyalog konusunda da ilerleme kaydediyor. Yapay zekanın birçok sektörü ele geçirmesi ve bazı mesleklerin tehlike altına girmesi insanları endişelendiriyor. Bu kapsamda sizlere yapay zeka tarafından tehdit edilen meslekleri tek tek anlatıyoruz.