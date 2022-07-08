Yalnızca emeklilere ödeniyor! PTT ve Ziraat Bankası bağlamında 40 bin TL, 50 bin TL ve 80 bin TL anında hesaba geçiyor
Emeklilerin her geride bıraktığımız gün çoğalan nakit gereksinimleri bağlamında cazip finansman takviyeleri gelmeye devam ediyor. Ziraat Bankası ve PTT doğrultusundan yalnızca emeklilerin yararlanabildiği kredi destek paketlerinin duyurulmasının sonrasında milyonlarca emekli bu finansman takviyelerine müracaat yapmaya başladı.
08.07.2022 11:39 - Son Güncelleme: 08.07.2022 11:39
En makul oranlarla kullanılabilecek kredilerin makul ödeme üstünlükleri ve cazip oranlarla sunulması ise ilgi çekiyor. Hem de emekliye özel yalnızca nakit desteği değil, Ziraat Bankası doğrultusundan konut kredisi desteği de sağlanırken, PTT doğrultusundan emekliye borç kapatma kredisi verilmektedir. İşte detaylar…
Ziraat Bankası Emeklinin Artısı Kredisi
Emeklinin Artısı Kredi Paketi ile Ziraat Bankası üzerinden bütün emeklilerin düşük faiz oranları ile nakit kredi kullanması ya da konut satın alımlarında geçerli konut kredisi seçeneklerinden yararlanması olası duruma getirilmiştir.
Emekli maaşını Ziraat Bankası'ndan alanların yararlanabildiği kredi kapsamında avantajlı oranlar sunuluyor.