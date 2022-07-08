Vav TV İzle
Haberler Trend Yalnızca emeklilere ödeniyor! PTT ve Ziraat Bankası bağlamında 40 bin TL, 50 bin TL ve 80 bin TL anında hesaba geçiyor

Yalnızca emeklilere ödeniyor! PTT ve Ziraat Bankası bağlamında 40 bin TL, 50 bin TL ve 80 bin TL anında hesaba geçiyor

Emeklilerin her geride bıraktığımız gün çoğalan nakit gereksinimleri bağlamında cazip finansman takviyeleri gelmeye devam ediyor. Ziraat Bankası ve PTT doğrultusundan yalnızca emeklilerin yararlanabildiği kredi destek paketlerinin duyurulmasının sonrasında milyonlarca emekli bu finansman takviyelerine müracaat yapmaya başladı.

takvim.com.tr
08.07.2022 11:39 - Son Güncelleme: 08.07.2022 11:39
Yalnızca emeklilere ödeniyor! PTT ve Ziraat Bankası bağlamında 40 bin TL, 50 bin TL ve 80 bin TL anında hesaba geçiyor

En makul oranlarla kullanılabilecek kredilerin makul ödeme üstünlükleri ve cazip oranlarla sunulması ise ilgi çekiyor. Hem de emekliye özel yalnızca nakit desteği değil, Ziraat Bankası doğrultusundan konut kredisi desteği de sağlanırken, PTT doğrultusundan emekliye borç kapatma kredisi verilmektedir. İşte detaylar…

GALERİ DEVAM EDİYOR
Yalnızca emeklilere ödeniyor! PTT ve Ziraat Bankası bağlamında 40 bin TL, 50 bin TL ve 80 bin TL anında hesaba geçiyor

Ziraat Bankası Emeklinin Artısı Kredisi

Emeklinin Artısı Kredi Paketi ile Ziraat Bankası üzerinden bütün emeklilerin düşük faiz oranları ile nakit kredi kullanması ya da konut satın alımlarında geçerli konut kredisi seçeneklerinden yararlanması olası duruma getirilmiştir.

Yalnızca emeklilere ödeniyor! PTT ve Ziraat Bankası bağlamında 40 bin TL, 50 bin TL ve 80 bin TL anında hesaba geçiyor

Emekli maaşını Ziraat Bankası'ndan alanların yararlanabildiği kredi kapsamında avantajlı oranlar sunuluyor.

Yalnızca emeklilere ödeniyor! PTT ve Ziraat Bankası bağlamında 40 bin TL, 50 bin TL ve 80 bin TL anında hesaba geçiyor

Tüketici Kredisi kapsamında emeklinin 20.000 TL kredi amacıyla %1,55, 40.000 TL kredi amacıyla %1,69 faiz oranları ve 36 ay vade fırsatıyla nakit desteği alması sağlanacak.

Yalnızca emeklilere ödeniyor! PTT ve Ziraat Bankası bağlamında 40 bin TL, 50 bin TL ve 80 bin TL anında hesaba geçiyor

Konut satın alımlarında ise emeklinin kira öder gibi ev sahibi olmasını sağlayacak Konut Kredisi, 1 milyon liraya kadar %1,29, 1 milyon lira ve üzerindeki kredilerde ise %1,34 faiz oranları ile 120 ay vade üzerinden verilmektedir.

SON DAKİKA