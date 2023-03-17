WhatsApp kullanıcılarına son kullanma tarihi sürprizi! Tüm bilinmezliklere sünger çekilecek! Artık tek tıkla mümkün...

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın Belki' özelliği grup sohbetlerindeki tanımadığınız kişilerin isimlerini görmenizi sağlıyor. Grup katılımcıları arasında rehberinizde kayıtlı olmayan kişiler şimdiye kadar numaralarıyla görünüyordu. Ama artık kayıtlı olmayan kişiler mesaj bildirimlerinde numaralarının yerine hesap adlarıyla görüntülenecek.