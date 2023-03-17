WhatsApp kullanıcılarına son kullanma tarihi sürprizi! Tüm bilinmezliklere sünger çekilecek! Artık tek tıkla mümkün...
WhatsApp kullanıcılarının iletişimini kolaylaştırmak için sürekli olarak yeni özellikler sunuyor. Belki güncellemesi tüm dünyada merak edilmeye başladı. Bu güncelleme daha önce oluşturulan grup sohbetlerinde kullanıcıların fotoğraflarının görünmesini sağlayan güncellemeyle birlikte gelmişti. Son günlerde de tanımadığınız grup katılımcılarının isimlerini gösteren bir özellikle yeniden gündeme geldi. Öte yandan WhatsApp kullanıcılarına son kullanma tarihi sürprizi yapacak.
17.03.2023 17:21 - Son Güncelleme: 17.03.2023 17:21
Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın Belki' özelliği grup sohbetlerindeki tanımadığınız kişilerin isimlerini görmenizi sağlıyor. Grup katılımcıları arasında rehberinizde kayıtlı olmayan kişiler şimdiye kadar numaralarıyla görünüyordu. Ama artık kayıtlı olmayan kişiler mesaj bildirimlerinde numaralarının yerine hesap adlarıyla görüntülenecek.
SON KULLANMA TARİHİ GELİYOR
WhatsApp'ın gruplar için kullanıma sunmaya hazırlandığı bir başka özellik ise son kullanma tarihi olacak.