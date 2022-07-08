Ve netleşti! Bu para yardımı herkese veriliyor! Tek yapmanız gereken başvuru yapmak!

Geçtiğimiz Ramazan ayı içerisinde de yapılan hem gıda hem de para yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaşmıştır. Yaklaşık bir ay süren Ramazan yardımları bu Kurban Bayramı içerisinde de yapılacak. Yapılacak olan Kurban Bayramı yardımına ihtiyaç sahibi vatandaş doğrudan şahsen başvuru yapması gerekiyor.