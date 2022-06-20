Ve netleşti! Bayram öncesi! ATM’lere giden tüm vatandaşlara en az 4 bin TL tutarında ödeme yapılacak!

Geride bıraktığımız senenin son aylarından bu yana yukarıya yönlü hareketler sergileyen ve belirtiler FED faiz artırımı kararları ile devam eden Rusya- Ukrayna savaşı ışığında yükselişleri sürat kazanan döviz kurları ve altın fiyatları, gündelik yaşam akışı içinde satın alınan hizmet başlıklarına ve hizmet ürünlerine yüksek oranlı zamların yapılmasına sebep oldu. Temel besin gereksinimlerinin dahi bin bir hesaplama sonunda karşılanmaya çalışıldığı şu günlerde, çoğalan nakit gereksinimleri vatandaşları bir girdabın içerisine doğru sürüklemeye başladı.