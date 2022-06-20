Ve netleşti! Bayram öncesi! ATM'lere giden tüm vatandaşlara en az 4 bin TL tutarında ödeme yapılacak!
Ekonomi piyasalarının gündelik yaşama olan olumsuz etkilerinden ötürü nakit sıkışıklığı içinde olan ülke vatandaşlarına, kamu bankalarından hafta sonu müjdesi geldi. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halk Bankası, ATM'ler aracılığı ile nakit hizmeti sunulacağını açıkladı. İşte kamu bankalarının süratli nakit hizmetlerine dair ayrıntılar
Geride bıraktığımız senenin son aylarından bu yana yukarıya yönlü hareketler sergileyen ve belirtiler FED faiz artırımı kararları ile devam eden Rusya- Ukrayna savaşı ışığında yükselişleri sürat kazanan döviz kurları ve altın fiyatları, gündelik yaşam akışı içinde satın alınan hizmet başlıklarına ve hizmet ürünlerine yüksek oranlı zamların yapılmasına sebep oldu. Temel besin gereksinimlerinin dahi bin bir hesaplama sonunda karşılanmaya çalışıldığı şu günlerde, çoğalan nakit gereksinimleri vatandaşları bir girdabın içerisine doğru sürüklemeye başladı.
Vatandaşların içlerinde bulundukları nakit sıkışıklıkları, kamu bankalarının gündemlerine yerleşti. Kendi özellerinde geliştirmiş oldukları düşük faizli tüketici kredisi kampanyalarından sonra ATM'ler aracılığı ile de nakit hizmeti sunacaklarını aktaran kamu bankaları, alakalı hizmetlerine dair ayrıntıları kamuoyu ile paylaştı.
Vakıfbank'tan Müşterilerine Nakit Avans Kampanyası!
Ülkemizin önde gelen kamu bankalarından biri olan Vakıfbank, er dönemde bulunduğu gibi yeni dönemde de ülke vatandaşlarının yararlarına kredi kampanyaları ve kart kampanyaları geliştirmeye devam ediyor.
Vakıfbank'ın resmi internet sitesi aracılığı ile de duyurulmuş olan taksitli nakit avans kampanyasının günlük çekim limiti 4 bin TL olarak belirlendi. Banka, Tarım Kart ve Business kart kullanıcıları amacıyla üst limitin 10 bin TL bulunduğuna vurgu yaptı.