Ve netleşti! 300 ve 500 TL’lik ödemeler hesaplara geçmeye başladı! Nasıl başvuru yapılır? İşte detaylar...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı doğrultusundan tasarlanmış olan onlarca sosyal yardım modeli, kişilerin mağdur oldukları husus başlıklarının bir nebze olsun hafifletilmesine imkân sağlıyor. Bu kapsamda eşini yitirmiş olan kadınlara verilen düzenli nakit hizmeti ile anne- babasını yitirmiş olan öksüz ve yetimlere verilen düzenli nakit hizmeti, arama motorlarından sıklık ile sorgulanan yardım kategorileri olarak karşımıza çıkıyor.