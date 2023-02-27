"Vay ayı vay" dedirtecek IQ testi: A-B-C hangisi diğerlerinden farklı? 300 kişi çözmek için sıraya girdi başaramadı!
Kısa sürede viral olmayı başaran bu resimde üç ayı arasında hangi ayının farklı olduğunu bulmanız gerekiyor. Görselde benzer gözlüklere sahip üç ayı bulunmaktadır. Bulmaca "Hangi ayı diğerlerinden farklı?" sorusuyla internet kullanıcılarının karşısına çıktı. Paylaşılan bilgiye göre, internet kullanıcılarının sadece %10'u bu testi geçti. Peki, belirlenen süre içinde başarılı olacak mısınız? Şimdi görsele dikkatlice bakabilirsiniz.
"Vay ayı vay" dedirtecek IQ testi! A-B-C hangisi diğerlerinden farklı sorusu sizlere yöneltiliyor. 300 kişi çözmek için sıraya girdi başaramadı. Bu test bir detayı çözmenin yanı sıra bir görselin gizli anlamını keşfetmenin gerektirdiği sezgi ve akıl yürütme becerilerini kullanmanıza olanak tanıyor. Peki, bu zorlu testi geçmek için şimdi odaklanmaya hazır mısınız? Süreniz başladı.
A-B-C HANGİSİ DİĞERLERİNDEN FARKLI?
Bugün sizinle paylaştığımız görselde birbirine çok benzeyen gözlüklü 3 ayı bulunuyor. -
Sizlerden farklı olan tek ayıyı bulmanız isteniyor. Gözlük takan ayılara dikkatlice bakın ve farklı olanı bulun.
Ayıların yüzü, kulakları, gözleri, gözlükleri ve ağızları tamamen aynı. Ancak dikkatli bir şekilde baktığınızda küçük bir farklılık fark edeceksiniz.