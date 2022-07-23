Vatandaşlar hesaplarını kontrol etsinler, binlerce TL'lik yardım göz ardı edilmiş olabilir! SGK az önce açıkladı
Devletin gereksinim sahipleri ya da başka kategoriler altında yer alan vatandaşları bağlamında geliştirmiş bulunduğu sosyal yardım modelleri ve başka nakdi hizmetler, kişilerin isimlerine yatırılmakta ve kamu bankaları ya da PTT aracılığı ile vatandaşlara ulaştırılmaktadır. Bu kapsamda davette tespit edilen devlet kurumları, oluşturulan yardımların ya da başka ödemelerin unutulmuş olma ihtimalini ve bu amaçla de hesapların denetim edilmesi gerekliliğini duyurdular.
SGK bağlamında bazı kurumlar vatandaşlara para yardımında bulunuyor. Bu anlamda kişilerin isimlerine yatan paralar bazen unutuluyor. Aralarında SGK'nın olduğu kurumlar, mümkün bir ihmalkarlık durumundan kaynaklı olarak hesaplarına para yatmış olmasına karşın haberi olmayan vatandaşlara, hesaplarını kontrol etmeleri için çağrıda bulundular.
SGK, yeni dönemde de milyonlarca vatandaşın hayatına tesir edecek hizmetler sunmaya devam ediyor. Sunduğu hizmetler kapsamında vatandaşlara çağrı yapan Sosyal Güvenlik Kurumu, vatandaşları hesaplarını kontrol etmeye davet etti.
Yapılan açıklamalara göre SGK ya da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı doğrultusundan finanse edilen onlarca yardım kategorisinin, kişilerin haberi olmadan hesaplara yatmış olabileceği ve alakalı yardım tutarlarının hesaplarda öylece bekliyor olabileceği bilgi kapasitesi kaydedildi.