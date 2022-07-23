Vav TV İzle
Haberler Trend Vatandaşlar hesaplarını kontrol etsinler, binlerce TL'lik yardım göz ardı edilmiş olabilir! SGK az önce açıkladı

Vatandaşlar hesaplarını kontrol etsinler, binlerce TL'lik yardım göz ardı edilmiş olabilir! SGK az önce açıkladı

Devletin gereksinim sahipleri ya da başka kategoriler altında yer alan vatandaşları bağlamında geliştirmiş bulunduğu sosyal yardım modelleri ve başka nakdi hizmetler, kişilerin isimlerine yatırılmakta ve kamu bankaları ya da PTT aracılığı ile vatandaşlara ulaştırılmaktadır. Bu kapsamda davette tespit edilen devlet kurumları, oluşturulan yardımların ya da başka ödemelerin unutulmuş olma ihtimalini ve bu amaçla de hesapların denetim edilmesi gerekliliğini duyurdular.

takvim.com.tr
23.07.2022 09:11 - Son Güncelleme: 23.07.2022 09:11
Vatandaşlar hesaplarını kontrol etsinler, binlerce TL’lik yardım göz ardı edilmiş olabilir! SGK az önce açıkladı

SGK bağlamında bazı kurumlar vatandaşlara para yardımında bulunuyor. Bu anlamda kişilerin isimlerine yatan paralar bazen unutuluyor. Aralarında SGK'nın olduğu kurumlar, mümkün bir ihmalkarlık durumundan kaynaklı olarak hesaplarına para yatmış olmasına karşın haberi olmayan vatandaşlara, hesaplarını kontrol etmeleri için çağrıda bulundular.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Vatandaşlar hesaplarını kontrol etsinler, binlerce TL’lik yardım göz ardı edilmiş olabilir! SGK az önce açıkladı

Çağrı Yapıldı

Geliştirdiği projeler ve detaylı kategoriler altında yaptığı ödemeler ile ülke sınırları içinde yaşam sürdüren vatandaşlar doğrultusundan en sık takip edilen kamu kurumlarından biri olma özelliğine sahip olan

Vatandaşlar hesaplarını kontrol etsinler, binlerce TL’lik yardım göz ardı edilmiş olabilir! SGK az önce açıkladı

SGK, yeni dönemde de milyonlarca vatandaşın hayatına tesir edecek hizmetler sunmaya devam ediyor. Sunduğu hizmetler kapsamında vatandaşlara çağrı yapan Sosyal Güvenlik Kurumu, vatandaşları hesaplarını kontrol etmeye davet etti.

Vatandaşlar hesaplarını kontrol etsinler, binlerce TL’lik yardım göz ardı edilmiş olabilir! SGK az önce açıkladı

Yapılan açıklamalara göre SGK ya da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı doğrultusundan finanse edilen onlarca yardım kategorisinin, kişilerin haberi olmadan hesaplara yatmış olabileceği ve alakalı yardım tutarlarının hesaplarda öylece bekliyor olabileceği bilgi kapasitesi kaydedildi.

Vatandaşlar hesaplarını kontrol etsinler, binlerce TL’lik yardım göz ardı edilmiş olabilir! SGK az önce açıkladı
Yapılan devlet yardımları nelerdir?
Devlet kurumları, detaylı faktörler kapsamında dezavantajlı sayılabilecek gruplarda yer alan vatandaşlara, birtakım başlıklar altında nakdi yardımlarda bulunmaktadır.
SON DAKİKA