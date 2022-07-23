Vatandaşlar hesaplarını kontrol etsinler, binlerce TL’lik yardım göz ardı edilmiş olabilir! SGK az önce açıkladı

SGK bağlamında bazı kurumlar vatandaşlara para yardımında bulunuyor. Bu anlamda kişilerin isimlerine yatan paralar bazen unutuluyor. Aralarında SGK'nın olduğu kurumlar, mümkün bir ihmalkarlık durumundan kaynaklı olarak hesaplarına para yatmış olmasına karşın haberi olmayan vatandaşlara, hesaplarını kontrol etmeleri için çağrıda bulundular.