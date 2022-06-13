Vatandaşın gözlerinin içi güldü! SGK resmen duyurdu, başvuranlar Ziraat Bankası’ndan 0 faizli konut kredisi alabiliyor, 750 TL...

Türkiye Cumhuriyeti, sosyal devlet olma sorumluluklarını pek çok kamu kurumu aracılığı ile yerine getirmektedir. Gıda, fatura, giyecek, yakacak, kira ve daha pek çok yardım başlığı altında vatandaşlara ulaşan ülke yönetimi, dezavantajlı olarak değerlendirilen gruplara ayrıcalıklı hizmetler sunmaktadır. İlgili yardım hizmetlerinin arasına bir yeni kampanya daha ekleyen devlet yönetimi, yeni kampanyasının Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından düzenlendiğini duyurmuştur.