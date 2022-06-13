Vatandaşın gözlerinin içi güldü! SGK resmen duyurdu, başvuranlar Ziraat Bankası'ndan 0 faizli konut kredisi alabiliyor, 750 TL...
Yeni dönemde de tıpkı geçtiğimiz yılın son çeyreğinde olduğu gibi yukarı yönlü hareketleri hız kazanmış olan döviz kurları ve altın fiyatları, hali hazırda fahiş fiyatlardan satışa sunulan konut fiyatlarına, yeni zamların eklenmesine sebep oldu. Bu durum karşısında sessiz kalmamayı tercih eden Sosyal Güvenlik Kurumu, kamu bankalarından olan Ziraat Bankası aracılığı ile faizsiz konut kredisi hizmeti sunulacağını açıkladı.
Türkiye Cumhuriyeti, sosyal devlet olma sorumluluklarını pek çok kamu kurumu aracılığı ile yerine getirmektedir. Gıda, fatura, giyecek, yakacak, kira ve daha pek çok yardım başlığı altında vatandaşlara ulaşan ülke yönetimi, dezavantajlı olarak değerlendirilen gruplara ayrıcalıklı hizmetler sunmaktadır. İlgili yardım hizmetlerinin arasına bir yeni kampanya daha ekleyen devlet yönetimi, yeni kampanyasının Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından düzenlendiğini duyurmuştur.
Geliştirdiği projeler, Avrupa Birliği ile gerçekleştirmiş olduğu iş birlikleri, sunduğu ödeme hizmetleri ve diğer yardım başlıkları sayesinde vatandaşlar tarafından yakından takip edilen kamu kurumlarından olmayı başaran Sosyal Güvenlik Kurumu, yeni dönemde çeşitli faktörler çerçevesinde artan konut fiyatları için de yeni bir kampanya geliştirdiğini duyurdu.
Kamu kurumu özelinde başka bir kamu kurumu olan Ziraat Bankası aracılığı ile erişime açılan ilgili yeni kampanyanın ayrıntıları, kamuoyu ile paylaşıldı.
Kamu Kurumlarından Faizsiz Konut Kredisi Desteği!
Ülkenin iki önemli kamu kurumu olan Ziraat Bankası ve Sosyal Güvenlik Kurumu, yeni dönemde birlikte hareket ettikleri bir kampanyanın geliştirildiğini duyurdular.