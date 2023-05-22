Uzmanlar üstüne basa basa uyardı! Sodayı sakın böyle içmeyin! Bu şekilde tüketilirse bir yudumu bile...
Maden suyu sindirimi kolaylaştırmak ve mineral ihtiyacını karşılamak için sıkça tükettiğimiz bir içecek olarak biliniyor. Ancak maden sularının içerikleri birbirinden farklı ve doğru şekilde tüketilmediğinde sağlığımızı olumsuz etkileyebiliyor. Özellikle yüksek sodyum içeriği tehlike arz ettiğinden dikkat edilmesi gereken bazı noktalar bulunuyor. Bu nedenle sağlığımız için maden suyu seçimimizde şekersiz ve tatlandırıcı içermeyen seçeneklere yönelmemiz gerekiyor.
22.05.2023 15:58 - Son Güncelleme: 22.05.2023 15:58
Maden sularının sağladığı faydalardan tam olarak yararlanabilmek için içerisindeki tüm besin değerlerini koruması gereken doğru tüketim yöntemini uygulamanın önemi üzerinde duruluyor. Bardağa dökülen maden suyu köpürebilir ve içeriğindeki gaz (Co2) açığa çıkabiliyor. Bu da maden suyunun besin değerlerinin uçup gitmesine yol açıyor.