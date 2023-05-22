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Haberler Trend Uzmanlar üstüne basa basa uyardı! Sodayı sakın böyle içmeyin! Bu şekilde tüketilirse bir yudumu bile...

Uzmanlar üstüne basa basa uyardı! Sodayı sakın böyle içmeyin! Bu şekilde tüketilirse bir yudumu bile...

Maden suyu sindirimi kolaylaştırmak ve mineral ihtiyacını karşılamak için sıkça tükettiğimiz bir içecek olarak biliniyor. Ancak maden sularının içerikleri birbirinden farklı ve doğru şekilde tüketilmediğinde sağlığımızı olumsuz etkileyebiliyor. Özellikle yüksek sodyum içeriği tehlike arz ettiğinden dikkat edilmesi gereken bazı noktalar bulunuyor. Bu nedenle sağlığımız için maden suyu seçimimizde şekersiz ve tatlandırıcı içermeyen seçeneklere yönelmemiz gerekiyor.

22.05.2023 15:58 - Son Güncelleme: 22.05.2023 15:58
Uzmanlar üstüne basa basa uyardı! Sodayı sakın böyle içmeyin! Bu şekilde tüketilirse bir yudumu bile...

Maden sularının sağladığı faydalardan tam olarak yararlanabilmek için içerisindeki tüm besin değerlerini koruması gereken doğru tüketim yöntemini uygulamanın önemi üzerinde duruluyor. Bardağa dökülen maden suyu köpürebilir ve içeriğindeki gaz (Co2) açığa çıkabiliyor. Bu da maden suyunun besin değerlerinin uçup gitmesine yol açıyor.

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Uzmanlar üstüne basa basa uyardı! Sodayı sakın böyle içmeyin! Bu şekilde tüketilirse bir yudumu bile...

Maden suyunun tüm bu faydalarını aslında farkında olmadan yok ediyor olabilirsiniz.

Uzmanlar üstüne basa basa uyardı! Sodayı sakın böyle içmeyin! Bu şekilde tüketilirse bir yudumu bile...

Maden sularını içeriğindeki tüm faydalardan yararlanabilmek için maden suyunun bardakta değil, kendi cam şişesinde tüketilmesi gerekiyor.

Uzmanlar üstüne basa basa uyardı! Sodayı sakın böyle içmeyin! Bu şekilde tüketilirse bir yudumu bile...

Çünkü maden suyunun bardağa dökülmesi köpürmesine ve içeriğindeki gazın (Co2) açığa çıkmasına sebep oluyor. Buda maden suyunun tüm besin değerinin uçup gitmesine yol açıyor.

Uzmanlar üstüne basa basa uyardı! Sodayı sakın böyle içmeyin! Bu şekilde tüketilirse bir yudumu bile...

Sindirim sistemini desteklemekten, mineral dengesini korumaya kadar bir dizi faydası olan maden suyu, vücudumuzun ihtiyaç duyduğu mineralleri ve sıvıyı sağlamada önemli bir rol oynuyor.

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