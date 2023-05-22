Uzmanlar üstüne basa basa uyardı! Sodayı sakın böyle içmeyin! Bu şekilde tüketilirse bir yudumu bile...

Maden sularının sağladığı faydalardan tam olarak yararlanabilmek için içerisindeki tüm besin değerlerini koruması gereken doğru tüketim yöntemini uygulamanın önemi üzerinde duruluyor. Bardağa dökülen maden suyu köpürebilir ve içeriğindeki gaz (Co2) açığa çıkabiliyor. Bu da maden suyunun besin değerlerinin uçup gitmesine yol açıyor.