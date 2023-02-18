Üniversitelerde hangi bölümler yüz yüze eğitim olacak? Hibrit eğitim ne demek? Nisan'da o sisteme geçiliyor!
Son üniversiteler hakkında açıklama geldi. YÖK Başkanı tarafından yapılan açıklamalar büyük bir ilgiyle takip edildi. Üniversitelerde nisan ayından itibaren hibrit eğitim dönemine geçilecek olmasıyla birlikte, hibrit eğitimin ne demek olduğu ve nasıl olacağı merak ediliyor. Peki, hibrit eğitim nedir? Hibrit sistem ne demek? Uygulamalı programlar neler? İşte detaylar.
Hibrit eğitim sistemi ne demek sorusu en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Üniversitelerde nisan ayından itibaren hibrit eğitim döneminin başlayacağını açıklayan YÖK Başkanı Özvar'ın açıklamalarının ardından konu hakkında araştırmalar hızlandı. Depremin etkilediği illerde bulunan bir kısım üniversitelerimiz ortak çalışmalar yapmak üzere bazı üniversiteler ile eşleştirildi. Depremden zarar görenlerin bu üniversitelere yerleştirileceği açıklandı. Peki, uygulamalı bölümler neler? Hibrit eğitim ne demek? İşte detaylar...
DEPREMZEDELER ÖZEL ÖĞRENCİ
Özel öğrencilik ile ilgili de bazı kararlar aldık. Depremden etkilenen öğrenciler uygulamalı programlarda birinci derece yakınlarının ikamet ettiği ildeki üniversitelerde özel öğrenci olabilecek.
Üniversiteler açılacak mı? Yüz yüze mi - Uzaktan eğitim mi? YÖK DUYURDU