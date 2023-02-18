Üniversitelerde hangi bölümler yüz yüze eğitim olacak? Hibrit eğitim ne demek? Nisan’da o sisteme geçiliyor!

Hibrit eğitim sistemi ne demek sorusu en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Üniversitelerde nisan ayından itibaren hibrit eğitim döneminin başlayacağını açıklayan YÖK Başkanı Özvar'ın açıklamalarının ardından konu hakkında araştırmalar hızlandı. Depremin etkilediği illerde bulunan bir kısım üniversitelerimiz ortak çalışmalar yapmak üzere bazı üniversiteler ile eşleştirildi. Depremden zarar görenlerin bu üniversitelere yerleştirileceği açıklandı. Peki, uygulamalı bölümler neler? Hibrit eğitim ne demek? İşte detaylar...