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Üniversitelerde hangi bölümler yüz yüze eğitim olacak? Hibrit eğitim ne demek? Nisan'da o sisteme geçiliyor!

Son üniversiteler hakkında açıklama geldi. YÖK Başkanı tarafından yapılan açıklamalar büyük bir ilgiyle takip edildi. Üniversitelerde nisan ayından itibaren hibrit eğitim dönemine geçilecek olmasıyla birlikte, hibrit eğitimin ne demek olduğu ve nasıl olacağı merak ediliyor. Peki, hibrit eğitim nedir? Hibrit sistem ne demek? Uygulamalı programlar neler? İşte detaylar.

takvim.com.tr
18.02.2023 09:20 - Son Güncelleme: 18.02.2023 09:20
Üniversitelerde hangi bölümler yüz yüze eğitim olacak? Hibrit eğitim ne demek? Nisan’da o sisteme geçiliyor!

Hibrit eğitim sistemi ne demek sorusu en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Üniversitelerde nisan ayından itibaren hibrit eğitim döneminin başlayacağını açıklayan YÖK Başkanı Özvar'ın açıklamalarının ardından konu hakkında araştırmalar hızlandı. Depremin etkilediği illerde bulunan bir kısım üniversitelerimiz ortak çalışmalar yapmak üzere bazı üniversiteler ile eşleştirildi. Depremden zarar görenlerin bu üniversitelere yerleştirileceği açıklandı. Peki, uygulamalı bölümler neler? Hibrit eğitim ne demek? İşte detaylar...

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Üniversitelerde hangi bölümler yüz yüze eğitim olacak? Hibrit eğitim ne demek? Nisan’da o sisteme geçiliyor!

DEPREMZEDELER ÖZEL ÖĞRENCİ

Özel öğrencilik ile ilgili de bazı kararlar aldık. Depremden etkilenen öğrenciler uygulamalı programlarda birinci derece yakınlarının ikamet ettiği ildeki üniversitelerde özel öğrenci olabilecek.

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Üniversitelerde hangi bölümler yüz yüze eğitim olacak? Hibrit eğitim ne demek? Nisan’da o sisteme geçiliyor!

UYGULAMALI EĞİTİM NEDİR?

Uygulamalı eğitimde, yalnızca sözlü bir anlatım söz konusu değildir. Öğrencilerin materyaller üzerinde uygulama yaparak dersi öğrenmeleri gerekir. Bu yüzden de okullarda "uygulamalı" olarak derse katılmaları gerekmektedir.

Üniversitelerde hangi bölümler yüz yüze eğitim olacak? Hibrit eğitim ne demek? Nisan’da o sisteme geçiliyor!

Uygulamalı dersler, deney odası etkinliği, laboratuvar çalışmaları, klinik çalışmalar, model üzerinde anlatım gibi materyallerle uygulamalı olarak anlatılan derslerdir. Uygulamalı dersler, bölümler ise Tıp, Diş Hekimliği, mimarlık, güzel sanatlar, mühendislik gibi bölümlerdir.

Üniversitelerde hangi bölümler yüz yüze eğitim olacak? Hibrit eğitim ne demek? Nisan’da o sisteme geçiliyor!

UYGULAMALI PROGRAMLAR DÜZENLEMESİ

"Depremin etkilediği illerde bulunan bir kısım üniversitelerimiz ortak çalışmalar yapmak üzere bazı üniversiteler ile eşleştirildi."

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