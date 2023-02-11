Üniversite uzaktan eğitim sınavları nasıl oluyor? 2. dönem online sınavlar ne zaman yapılacak? Okullarda sınavlar online mı olacak? MEB- YÖK son dakika...
Tüm Türkiye'yi derinden sarsan Kahramanmaraş depremi 10 ilde büyük bir yıkama neden oldu. Bu gelişmeler sonrası MEB ve YÖK tarafından eğitimle alakalı bir dizi önlem alınmaya devam ediliyor. Son dakika açıklamaya göre, üniversiteler 2. dönemde uzaktan eğitime geçecek. Peki, Üniversite uzaktan eğitim sınavları nasıl oluyor? 2. dönem online sınavlar ne zaman yapılacak? Okullarda sınavlar online mı olacak? İşte detaylar...
11.02.2023 16:06 - Son Güncelleme: 11.02.2023 16:06
Deprem nedeniyle eğitimle ilgili son dakika açıklamalar gelmeye devam ediliyor. Başkan Erdoğan, ''Üniversitelerimizi yaz aylarına kadar tatil ediyoruz, uzaktan eğitime geçiyoruz.'' ifadelerine yer verdi. Peki, Üniversite uzaktan eğitim sınavları nasıl oluyor? 2. dönem online sınavlar ne zaman yapılacak? Okullarda sınavlar online mı olacak? İşte detaylar...