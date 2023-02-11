Üniversite uzaktan eğitim sınavları nasıl oluyor? 2. dönem online sınavlar ne zaman yapılacak? Okullarda sınavlar online mı olacak? MEB- YÖK son dakika...

Burada bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı, ''Üniversitelerimizi yaz aylarına kadar tatil ediyoruz, uzaktan eğitime geçiyoruz.'' dedi.

Buna göre; Üniversiteler yaz sonuna kadar tatil edilerek, uzaktan eğitim şeklinde eğitim öğretime devam edecek.