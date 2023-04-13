RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Trend UEFA AVRUPA LİGİ CANLI İZLE! 13 Nisan 2023 Juventus - Lisbon, M. United-Sevilla, Bayer Leverkusen - Saint-Gilloise maçları şifresiz CANLI YAYIN izle!

UEFA AVRUPA LİGİ CANLI İZLE! 13 Nisan 2023 Juventus - Lisbon, M. United-Sevilla, Bayer Leverkusen - Saint-Gilloise maçları şifresiz CANLI YAYIN izle!

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Bu nedenle futbolseverler konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Juventus - Lisbon, Manchester United-Sevilla, Bayer Leverkusen - Saint-Gilloise maçları için detaylar merak ediliyor. Peki, UEFA Avrupa Ligi maçları hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi maçları saat kaçta? İşte detaylar...

takvim.com.tr
13.04.2023 20:54 - Son Güncelleme: 13.04.2023 20:54
UEFA AVRUPA LİGİ CANLI İZLE! 13 Nisan 2023 Juventus - Lisbon, M. United-Sevilla, Bayer Leverkusen - Saint-Gilloise maçları şifresiz CANLI YAYIN izle!

Avrupa futbolunda Şampiyonlar Ligi'nden sonra en büyük kulüp organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan, tüm hızıyla devam ediyor. 13 Nisan 2023 itibariyle oynanacak maçlar için araştırmalar hızlandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
UEFA AVRUPA LİGİ CANLI İZLE! 13 Nisan 2023 Juventus - Lisbon, M. United-Sevilla, Bayer Leverkusen - Saint-Gilloise maçları şifresiz CANLI YAYIN izle!

22.00 JUVENTUS - LISBON ÇEYREK FİNAL MAÇI

Juventus - Lisbon maçı 13 Nisan Perşembe günü saat 22.00'de TV8,5 ve Exxen'de canlı yayınlanacak.

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UEFA AVRUPA LİGİ CANLI İZLE! 13 Nisan 2023 Juventus - Lisbon, M. United-Sevilla, Bayer Leverkusen - Saint-Gilloise maçları şifresiz CANLI YAYIN izle!

JUVENTUS - LISBON MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Juventus

Szczesny; Danilo, Bremer, Sandro; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria; Vlahovic

Lisbon

Adan; Diomande, Coates, St. Juste; Esgaio, Goncalves, Morita, Reis; Edwards, Chermiti, Trincao

UEFA AVRUPA LİGİ CANLI İZLE! 13 Nisan 2023 Juventus - Lisbon, M. United-Sevilla, Bayer Leverkusen - Saint-Gilloise maçları şifresiz CANLI YAYIN izle!

22.00 MANCHESTER UNITED SEVILLA ÇEYREK FİNAL MAÇI

Manchester United Sevilla maçı, 13 Nisan 2023 Perşembe günü (bugün) oynanacak. Old Trafford Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.Alman hakem Felix Zwayer'in yöneteceği Manchester United Sevilla maçı, dijital platform EXXEN'den canlı yayınlanacak.

UEFA AVRUPA LİGİ CANLI İZLE! 13 Nisan 2023 Juventus - Lisbon, M. United-Sevilla, Bayer Leverkusen - Saint-Gilloise maçları şifresiz CANLI YAYIN izle!

MANCHESTER UNİTED SEVİLLA MUHTEMEL 11'LER

Manchester United

De Gea - Wan Bissaka, Varane, Martinez, Malacia - McTominay, Fernandes, Antony, Sabitzer, Sancho - Weghorst

Sevilla

Dmitrovic - Navas, Bade, Gudelj, Acuna - Fernando, Rakitic, Suso, Gil, Lamela - En Nesyri

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