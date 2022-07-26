Ucuza araba sahip olmanın formülü açıklandı! Vergi ödemeden araç sahibi olabilirsiniz! Kimler ÖTV indiriminden yararlanarak?

ÖTV İndiriminden Kimler Yaralanabilir, Şartları

Araç satışlarına yansıtılan bu vergi türü, otomobil fiyatlarının nerede ise 3'e katlanmasına sebep olur. Devlet, detaylı sebeplerden dolayı engel hali oluşmuş olan kişilerin hayatlarını daha basit idame ettirebilmeleri, tedavi noktalarına daha basit ulaşabilmeleri ve topluma kazandırılabilmeleri amacı ile ilgili grup içerisinde yer alan kişilerin ÖTV indirimi ile araç sahibi olmasına imkân tanır.