Türkiye’ye mi gelecek? 1 haftada yapılıyor 3 asır dimdik kalıyor! 7,8,9,12 şiddetine zırh oluyor! Köpük ev fiyatı ve yapımı...

Japonya'da kullanılan köpük evler oldukça merak edildi. Yaşanan deprem felaketi sonrası birçok kişi depreme karşı alınacak önlemleri araştırmaya başladı. Ülkemizi derinden sarsan depremle birlikte gündeme gelen barınma sorunu için pek çok kişi sosyal medya üzerinden yeni çözümler sunuyor. Bunlardan en dikkat çekeni ise Japonya'da deprem için tasarlanan köpük evler oldu. Köpük evler yapımının kolay oluşu ve depreme oldukça dayanıklı olması sebebiyle tercih ediliyor. İşte köpük ev fiyatları ve köpük ev yapımı hakkında tüm merak edilenler...