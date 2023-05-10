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Türkiye'ye 56 türü birden geldi! 15 Mayıs'tan sonra korkunç olacak! Çok ölümcül dikkat edin

Türkiye'de kene sezonunun yaklaşmasıyla birlikte merak edilen keneler hakkında bilgi edinin. Uzmanlara göre Türkiye'de 56 farklı kene türü bulunmaktadır. İşte kene popülasyonlarındaki artışın nedenleri ve bu durumla başa çıkma yöntemleri.

10.05.2023 14:12 - Son Güncelleme: 10.05.2023 14:15
Türkiye’ye 56 türü birden geldi! 15 Mayıs’tan sonra korkunç olacak! Çok ölümcül dikkat edin.

Türkiye'de kene sezonunun yaklaşmasıyla birlikte keneler hakkındaki meraklar da artıyor. Özellikle Türkiye'de 56 farklı kene türünün varlığı bilim insanları tarafından belirlendi. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nden Doç. Dr. Adem Keskin, yaklaşık 15 yıldır keneler ve taşıdıkları hastalıklar üzerine yaptığı çalışmalara dayanarak, kenelerin insan ve hayvanlara bulaştırdığı hastalıkların ciddi bir tehdit oluşturduğunu belirtiyor.

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Türkiye’ye 56 türü birden geldi! 15 Mayıs’tan sonra korkunç olacak! Çok ölümcül dikkat edin.

Keneler, özellikle KKKA (Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi) hastalığına neden olan en yaygın kene kaynaklı hastalık olarak biliniyor. Ancak, Keskin'in çalışmalarına göre keneler, KKKA dışında 200'den fazla farklı hastalık ajanını da taşıyabiliyor. Bu nedenle, kenelerin popülasyonlarındaki artış ve yayılma riski, sağlık açısından büyük bir endişe kaynağıdır.

Türkiye’ye 56 türü birden geldi! 15 Mayıs’tan sonra korkunç olacak! Çok ölümcül dikkat edin.

Keskin, son yıllarda özellikle yaban hayvanları üzerindeki kene türleri üzerine çalışmalar yaptıklarını belirtiyor. Bu çalışmaların sonucunda Türkiye'deki kene türü sayısının 55'e yükseldiği ortaya çıktı.

Türkiye’ye 56 türü birden geldi! 15 Mayıs’tan sonra korkunç olacak! Çok ölümcül dikkat edin.

Özellikle göçmen kuşların taşıdığı keneler ve fare gibi küçük memeliler üzerindeki keneler inceleniyor. Bu çalışmalar, taşıdıkları hastalık ajanlarının varlığını ve yaygınlığını araştırmayı amaçlıyor.

Türkiye’ye 56 türü birden geldi! 15 Mayıs’tan sonra korkunç olacak! Çok ölümcül dikkat edin.

Kenelerin popülasyonlarındaki artışın birden çok nedeni olduğunu belirten Keskin, her kene türünün farklı biyolojik ve ekolojik özelliklere sahip olduğuna dikkat çekiyor.

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