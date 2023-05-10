Türkiye'ye 56 türü birden geldi! 15 Mayıs'tan sonra korkunç olacak! Çok ölümcül dikkat edin
Türkiye'de kene sezonunun yaklaşmasıyla birlikte merak edilen keneler hakkında bilgi edinin. Uzmanlara göre Türkiye'de 56 farklı kene türü bulunmaktadır. İşte kene popülasyonlarındaki artışın nedenleri ve bu durumla başa çıkma yöntemleri.
Türkiye'de kene sezonunun yaklaşmasıyla birlikte keneler hakkındaki meraklar da artıyor. Özellikle Türkiye'de 56 farklı kene türünün varlığı bilim insanları tarafından belirlendi. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nden Doç. Dr. Adem Keskin, yaklaşık 15 yıldır keneler ve taşıdıkları hastalıklar üzerine yaptığı çalışmalara dayanarak, kenelerin insan ve hayvanlara bulaştırdığı hastalıkların ciddi bir tehdit oluşturduğunu belirtiyor.
Keneler, özellikle KKKA (Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi) hastalığına neden olan en yaygın kene kaynaklı hastalık olarak biliniyor. Ancak, Keskin'in çalışmalarına göre keneler, KKKA dışında 200'den fazla farklı hastalık ajanını da taşıyabiliyor. Bu nedenle, kenelerin popülasyonlarındaki artış ve yayılma riski, sağlık açısından büyük bir endişe kaynağıdır.