Türkiye'nin tek kobra türü uykusundan uyandı! Dünyanın en zehirlisi... Tek bir ısırığıyla avını yok ediyor!
İlkbaharın gelmesiyle birlikte kene ve yılanların varlığı yeniden hissedilmeye başlandı. Tek ısırığıyla bir canlıyı dakikalar içerisinde öldürebilecek zehre sahip olan kral kobra adeta tüm dünyaya korku salıyor. Özellikle dağlık alan ve tarlalarda sıklıkla görülen yılanlar vatandaşları ürpertiyor. Türkiye'de görülen yılanların en tehlikelilerinden olan çöl kobrası aynı zamanda ülkemizin tek kobra türü olarak biliniyor.
28.03.2023 12:16 - Son Güncelleme: 28.03.2023 12:16
Dünyanın en zehirli yılanlarından birisi olarak bilinen kral kobra ilkbaharın gelmesiyle birlikte yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Kış uykusundan uyanan "çöl kobrası" Şanlıurfa'nın toprakları üzerinden gezinmeye başladı. Şanlıurfa'da dağlık kısımlarda görülen çöl kobrası gizli yaşantısıyla biliniyor. Ancak çöl kobrası havaların ısınmasının ardından yuvasından çıkarak tarlaların arasında gezinmeye başladı.
Zehri sinir sistemini tahrip ederek büyük acıyla ölüm neden oluyor. Çöl kobrasının besinleri arasında küçük kemiriciler, kuşlar, kertenkele ve kurbağa türleri yer alıyor.