RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Trend Türkiye'nin tek kobra türü uykusundan uyandı! Dünyanın en zehirlisi... Tek bir ısırığıyla avını yok ediyor!

Türkiye'nin tek kobra türü uykusundan uyandı! Dünyanın en zehirlisi... Tek bir ısırığıyla avını yok ediyor!

İlkbaharın gelmesiyle birlikte kene ve yılanların varlığı yeniden hissedilmeye başlandı. Tek ısırığıyla bir canlıyı dakikalar içerisinde öldürebilecek zehre sahip olan kral kobra adeta tüm dünyaya korku salıyor. Özellikle dağlık alan ve tarlalarda sıklıkla görülen yılanlar vatandaşları ürpertiyor. Türkiye'de görülen yılanların en tehlikelilerinden olan çöl kobrası aynı zamanda ülkemizin tek kobra türü olarak biliniyor.

28.03.2023 12:16 - Son Güncelleme: 28.03.2023 12:16
Türkiye’nin tek kobra türü uykusundan uyandı! Dünyanın en zehirlisi... Tek bir ısırığıyla avını yok ediyor!

Dünyanın en zehirli yılanlarından birisi olarak bilinen kral kobra ilkbaharın gelmesiyle birlikte yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Kış uykusundan uyanan "çöl kobrası" Şanlıurfa'nın toprakları üzerinden gezinmeye başladı. Şanlıurfa'da dağlık kısımlarda görülen çöl kobrası gizli yaşantısıyla biliniyor. Ancak çöl kobrası havaların ısınmasının ardından yuvasından çıkarak tarlaların arasında gezinmeye başladı.

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Türkiye’nin tek kobra türü uykusundan uyandı! Dünyanın en zehirlisi... Tek bir ısırığıyla avını yok ediyor!

TÜRKİYE'NİN TEK KOBRA TÜRÜ

Türkiye'de görülen yılanların en tehlikelilerinden olan çöl kobrası aynı zamanda ülkemizin tek kobra türü olarak biliniyor.

Türkiye’nin tek kobra türü uykusundan uyandı! Dünyanın en zehirlisi... Tek bir ısırığıyla avını yok ediyor!

Çöl kobrasının zehrinin etkisi Hindistan'daki gözlüklü kobra türüne yakınlığıyla biliniyor.

Türkiye’nin tek kobra türü uykusundan uyandı! Dünyanın en zehirlisi... Tek bir ısırığıyla avını yok ediyor!

Zehri sinir sistemini tahrip ederek büyük acıyla ölüm neden oluyor. Çöl kobrasının besinleri arasında küçük kemiriciler, kuşlar, kertenkele ve kurbağa türleri yer alıyor.

Türkiye’nin tek kobra türü uykusundan uyandı! Dünyanın en zehirlisi... Tek bir ısırığıyla avını yok ediyor!

GİZLİ YAŞIYOR

Zehirli olan bu tür, avlarını zehirleyerek öldürür veya canlı iken yutar. Gizli yaşadığından insanları zehirleme olasılığı düşüktür.

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