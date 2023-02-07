Türkiye'deki fay hatları! 2023 e-devlet AFAD FAY HATTI SORGULAMA! TÜRKİYE DEPREM HARİTASI | FAY HATTI ŞEMASI...
6 Şubat günü meydana gelen Kahramanmaraş Pazarcık merkezli depremin ardından fay hattı sorgulamaları yapılıyor. Türkiye'de fay hattı sorgulaması özellikle deprem kuşağı kabul edilen illerde yaygın olarak aratılmakta. Fay hattı kavramı deprem zamanlarında daha çok gündeme geliyor.
Fay hattı sorgulama ekranı araştırmaları hız kazandı. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de, 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, saat 04.26'da merkez üssü Gaziantep'in Nurdağı ilçesi olan 6,4 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandığını duyurdu. Meydana gelen depremlerin sonrasında Türkiye'deki fay hatlarının neler olduğu merak ediliyor. İşte Türkiye deprem risk haritası ve fay hatları...
TÜRKİYE FAY HARİTASI SORGULAMA EKRANI
Türkiye fay hattı haritası sorgulama ekranı, son depremlerin ardından pek çok vatandaşın araştırdığı konu olmaya başladı. MTA ve AFAD tarafından listelenen fay hatları, birkaç adımda kolayca görüntülenebiliyor. Fay haritası ile hangi şehir ya da ilçeden fay hatları geçtiğini listeyen iki kurum, bu bilgileri belirli periyodlarda güncelliyor. Türkiye fay haritası görüntüleme ekranı, internet üzerinden kolayca görüntülenebilmektedir.
Deprem tehlike haritası RİSK haritası değildir. RİSK haritası olması için bu tehlike haritası üzerinde yapıların, nüfusun deprem anında etkilenme durumunu bilmek, ekonomik kayıpları saptamak ve depremin çevreye vereceği zararları hesaplayıp bu zarar ve kayıp sonuçlarını gösteren harita oluşturmak gerekir.
EVİMİN ALTINDAN FAY HATTI GEÇİYOR MU?
http://yerbilimleri.mta.gov.tr/anasayfa.aspx adresi üzerinden tıklayarak harita üzerinden bulunduğunuz konuma ulabilirsiniz. Ekranın yan tarafından Faylar sekmesini ve Depremler sekmesinden ise Son 24, son 7 gün ve Son 30 gün şeklinde bulunan kutucuklara tıklayarak hangi zaman diliminde evinizin altından fay hattın geçtiğini görebileceksiniz.