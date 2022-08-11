Türkiye'de bu işleri yaparak zengin olabilirsiniz! İşte en çok para getiren girişimler! 10 bin TL'den şirket sahipliğine...
İş kurmak isteyen binlerce kişi nereden başlayacağını bilemediği için hayallerini yarım bırakıyor. Türkiye'de oldukça küçük yatırımlarla şirket sahibi olmanın yollarını sizler için derledik. Son dönemlerde oldukça popüler hale gelen bu işlerden birkaçı özellikle şirket kurmanıza bile yol açabilir. İşte paraya para dedirtmeyecek o girişimler...
11.08.2022 12:46 - Son Güncelleme: 11.08.2022 12:46
SOSYAL MEDYA
Sosyal medyaya yaptığınız yatırım hiçbir zaman sizi yarı yolda bırakmaz. Sosyal medya fenomeni olmak veya içerik üreticiliğine başlamak için 1 adet akıllı telefonunuz olması yeterli. Gerisi sizin yaratıcılığınıza göre şekillenecektir. Ayrıca uygun bir ekipman satın alarak videolar üretirseniz çok daha hızlı bir şekilde verdiğiniz emeğin karşılığını alabilirsiniz.