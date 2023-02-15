TÜRKİYE TEK YÜREK BAĞIŞ EKRANI📺| Deprem ortak yayın bağış nasıl, nereden yapılır? Türkiye Tek Yürek IBAN NO SMS ile adım adım bağış: DEPREM yazıp 1866'ya gönder!

Türkiye Tek Yürek deprem yardımı kampanyası adı altında depremzedelere bağış toplanacak. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ülkemizde yaralar sarılmaya devam ediliyor. Bugün ortak yayınla ilgili olarak yardımda bulunmak isteyen vatandaşlar "Türkiye Tek Yürek IBAN NO SMS ile bağış nasıl yapılır? " sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar...