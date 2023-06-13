Türkiye'ye etkisi 4 yıl sürecek! 'Mumla arayacağız!' Haziran'ın 25,26,27,28,29,30'u son günlerimiz!
Haziran ayının ortalarını yaşarken sıcak havalar da ara ara geliyor. Ancak yaz havası bir türlü kendini gösteremedi. Türkiye karışık günlerden geçerken havalar bir yağmurlu bir sıcak seyrediyor. Meteorolojik kaynaklar Türkiye'nin Temmuz ayında çok sıcak günler yaşayacağını açıkladı. Bazı ülkelerde de kuraklık tehdidi yeniden gündeme geldi. Güney Amerika ülkesi Peru'da, "El Nino etkisi" nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi. Türkiye de "El Nino'' hava olaylarını 1,5 ay öncesinden karşıladı. Sıcaklıklara karşı direnen zincirin Haziran ayının sonuna kadar devam edebileceği vurgulanırken sonraki günler için uyarı yapıldı. İşte detaylar...
'Yaz bir türlü gelmedi' derken serin havaları mumla arayacağız! Uzmanlardan peş peşe kritik açıklamalar geldi. Hava Durumu tahminleri serin ve yağışlı havanın bir süre daha süreceğine işaret etse de asıl felaket Temmuz ayında yaşanacak. İklim Bilimci Dr. Okan Bozyurt, ''Geçtiğimiz yıllara göre yer yer mevsim normallerinin altında seyreden havanın Haziran ayı boyunca da bu şekilde olacağı öngörülüyor'' derken, El Nino olayının da gerçekleştiğini Temmuz ayıyla birlikte kendini göstereceğini belirtti. Peki El Nino nedir? Temmuz'da neler olacak? Türkiye'yi neler bekliyor? İşte yanıtları...
Meteoroloji Mühendisi Dr. Öğr. Üyesi Güven Özdemir "Ülkemizde de bu durum devam ediyor. Yazın başlangıcı olan Haziran ayında, kıyı bölgelerimizde ve iç kesimlerde sıcak havanın yavaş yavaş etkisini göstermesi beklentisinin aksine, yağışlı ve serin havaların devam etmesinin, sıcaklıkların yer yer mevsim normallerinin altında seyretmesinin kaçınılmaz olduğu görülüyor. Geçtiğimiz yıllara göre yer yer mevsim normallerinin altında seyreden havanın Haziran ayı boyunca da bu şekilde olacağı öngörülüyor" dedi.
Bozyurt, "Ancak bazı yıllar bu yağmurlar tavan yapıyor, görüldüğü üzere bu yıl da onlardan biri. İstatistiklere göre bir yılın mayıs ve haziran ayları mevsim normallerinin altında geçiyorsa, bir sonraki kış genelde çok yağışlı ve soğuk geçiyor. Ama bu yıl farklı bir durum daha var, El Nino olayı gerçekleşiyor. Bu aslında ortalama sıcaklığı yükselten bir olay. El Nino, Temmuz ayıyla birlikte kendini gösterecek ve Ağustos ayından itibaren sıcaklığı hissetmeye başlayacağız. Özellikle de Eylül ayı çok sıcak geçebilir, hatta son yılların en sıcak Eylül ayı olabilir. Bu sene Yaz geç gelecek ve geç gidecek" ifadelerini kullandı.