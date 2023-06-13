Türkiye'ye etkisi 4 yıl sürecek! 'Mumla arayacağız!' Haziran'ın 25,26,27,28,29,30'u son günlerimiz!

Bozyurt, "Ancak bazı yıllar bu yağmurlar tavan yapıyor, görüldüğü üzere bu yıl da onlardan biri. İstatistiklere göre bir yılın mayıs ve haziran ayları mevsim normallerinin altında geçiyorsa, bir sonraki kış genelde çok yağışlı ve soğuk geçiyor. Ama bu yıl farklı bir durum daha var, El Nino olayı gerçekleşiyor. Bu aslında ortalama sıcaklığı yükselten bir olay. El Nino, Temmuz ayıyla birlikte kendini gösterecek ve Ağustos ayından itibaren sıcaklığı hissetmeye başlayacağız. Özellikle de Eylül ayı çok sıcak geçebilir, hatta son yılların en sıcak Eylül ayı olabilir. Bu sene Yaz geç gelecek ve geç gidecek" ifadelerini kullandı.