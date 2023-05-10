Türkiye için uyarısı az evvel geldi... 7 gün sonra evden çıkarken kesinlikle bunu yapın.

Günlük Olabilir

Ancak yapılan yeni değerlendirmelere göre Türkiye'nin 23 Mayıs'tan sonra sıcaklıklardan etkilenebileceği ifade edildi. Uzmanlar bu sıcaklık dalgasının günlük olabileceğini ve Türkiye'ye asıl sıcakların 23 Mayıs'tan sonra gelebileceğini ifade ediyor. Mayıs'ın son günlerinin sıcak geçeceği ise artık kesin.