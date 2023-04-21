Türkiye için Nisan sonunda ne olacağını açıkladı! Dedikleri A'dan Z'ye çıkıyor!
Türkiye, coğrafi konumu ve yeryüzü şekilleri nedeniyle çeşitlilik gösteren bir iklim yapısına sahiptir. Ülkenin batısında Akdeniz iklimi, kuzeyinde Karadeniz iklimi ve doğusunda karasal iklim görülmektedir. Bu farklı iklim türleri, ülkenin her bölgesinde farklı hava koşullarına neden olur ve hava durumu tahminlerinin yapılmasını zorlaştırır. Türkiye'nin batı ve güneybatı bölgeleri, Akdeniz iklimine sahiptir. Bu iklim türü, genellikle sıcak ve kurak yazları, ılık ve yağışlı kışlarıyla tanınır. Yaz aylarında sıcaklıklar 30 dereceye kadar yükselebilirken, kış aylarında da en düşük sıcaklık 10 derecenin altına düşmez. Bu bölgede yağışlar genellikle kış aylarında yoğunlaşır.
21.04.2023 10:30 - Son Güncelleme: 21.04.2023 10:30
Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten, Türkiye'nin hava durumu ile ilgili önemli uyarılarda bulundu. Ökten, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarında, Türkiye'nin batısında hava sıcaklıklarının düşmeye başladığını ve ay sonuna kadar sıcaklıkların daha da düşebileceğini belirtti. Yazlık sezonuna girmeden önce, hava durumu hakkında bilinmesi gerekenler nelerdir?
Türkiye Hava Durumu Uyarıları
Kerem Ökten, son günlerde Türkiye'nin batısında hava sıcaklıklarının düşmeye başladığını belirtiyor. Ayrıca, ay sonuna kadar sıcaklıkların daha da düşebileceği konusunda uyarıyor. Bu durum, özellikle yazlık sezonuna hazırlananlar için dikkat edilmesi gereken bir konudur.
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