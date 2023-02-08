Turkcell, Türk Telekom, Vodafone hat sahipleri 7777'e mesaj göndersin... Bulunduğunuz yerin konumu SMS ile ulaşacak... Şu an neredeyim? Depremzede anlık lokasyon bilgisi...

Şu an neredeyim uygulaması hakkında aramalar hız kazandı. Neredeyim 7777 doğru mu? Deprem sonrası ortaya çıkan uygulamanın doğru olup olmadığı sorgulanıyor. Söz konusu iddia farklı hesaplar üzerinden milyonlarca kez görüntülenme aldı. Peki, Neredeyim 7777 nedir, doğru mu? İşte detaylar...