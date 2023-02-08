Turkcell, Türk Telekom, Vodafone hat sahipleri 7777'e mesaj göndersin... Bulunduğunuz yerin konumu SMS ile ulaşacak... Şu an neredeyim? Depremzede anlık lokasyon bilgisi...
Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7'lik iki büyük depremin ardından 10 il etkilendi. Deprem sonrasında konumunu bilmeyenler, enkaz altında bekleyenler tüm operatörlerden 7777'ye "NEREDEYIM" yazılı mesaj gönderildiğinde, mesajı atan kişinin bulunduğu konumun yetkililere bildirdiği yönünde bilgiler merak edildi. Peki, Şu an neredeyim konum bilgisi doğru mu? İşte detaylar...
08.02.2023 17:51 - Son Güncelleme: 08.02.2023 17:51
Şu an neredeyim uygulaması hakkında aramalar hız kazandı. Neredeyim 7777 doğru mu? Deprem sonrası ortaya çıkan uygulamanın doğru olup olmadığı sorgulanıyor. Söz konusu iddia farklı hesaplar üzerinden milyonlarca kez görüntülenme aldı. Peki, Neredeyim 7777 nedir, doğru mu? İşte detaylar...