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Haberler Trend Turkcell, Türk Telekom, Vodafone hat sahipleri 7777'e mesaj göndersin... Bulunduğunuz yerin konumu SMS ile ulaşacak... Şu an neredeyim? Depremzede anlık lokasyon bilgisi...

Turkcell, Türk Telekom, Vodafone hat sahipleri 7777'e mesaj göndersin... Bulunduğunuz yerin konumu SMS ile ulaşacak... Şu an neredeyim? Depremzede anlık lokasyon bilgisi...

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7'lik iki büyük depremin ardından 10 il etkilendi. Deprem sonrasında konumunu bilmeyenler, enkaz altında bekleyenler tüm operatörlerden 7777'ye "NEREDEYIM" yazılı mesaj gönderildiğinde, mesajı atan kişinin bulunduğu konumun yetkililere bildirdiği yönünde bilgiler merak edildi. Peki, Şu an neredeyim konum bilgisi doğru mu? İşte detaylar...

takvim.com.tr
08.02.2023 17:51 - Son Güncelleme: 08.02.2023 17:51
Turkcell, Türk Telekom, Vodafone hat sahipleri 7777’e mesaj göndersin... Bulunduğunuz yerin konumu SMS ile ulaşacak... Şu an neredeyim? Anlık lokasyon bilgisi...

Şu an neredeyim uygulaması hakkında aramalar hız kazandı. Neredeyim 7777 doğru mu? Deprem sonrası ortaya çıkan uygulamanın doğru olup olmadığı sorgulanıyor. Söz konusu iddia farklı hesaplar üzerinden milyonlarca kez görüntülenme aldı. Peki, Neredeyim 7777 nedir, doğru mu? İşte detaylar...

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Turkcell, Türk Telekom, Vodafone hat sahipleri 7777’e mesaj göndersin... Bulunduğunuz yerin konumu SMS ile ulaşacak... Şu an neredeyim? Anlık lokasyon bilgisi...

Türkiye'yi yasa boğan depremlerin ardından dezenformasyon içerikli paylaşımlar dolaşıma sokulmaya devam ediliyor.

Turkcell, Türk Telekom, Vodafone hat sahipleri 7777’e mesaj göndersin... Bulunduğunuz yerin konumu SMS ile ulaşacak... Şu an neredeyim? Anlık lokasyon bilgisi...

ARKA PLAN VE İDDİALAR

Sosyal medyada tüm operatörlerden 7777'ye "NEREDEYIM" yazılı mesaj gönderildiğinde, mesajı atan kişinin bulunduğu konumun yetkililere bildirdiği yönünde bir iddia paylaşıldı. Söz konusu iddia farklı hesaplar üzerinden milyonlarca kez görüntülenme aldı.

Turkcell, Türk Telekom, Vodafone hat sahipleri 7777’e mesaj göndersin... Bulunduğunuz yerin konumu SMS ile ulaşacak... Şu an neredeyim? Anlık lokasyon bilgisi...

Söz konusu işlem, enkaz altında kalan kişilerin konumlarının yetkililere ulaştırılabilmesi için kullanılabilecek bir servis olarak tanıtıldı.

Turkcell, Türk Telekom, Vodafone hat sahipleri 7777’e mesaj göndersin... Bulunduğunuz yerin konumu SMS ile ulaşacak... Şu an neredeyim? Anlık lokasyon bilgisi...

Çok kısa bir süre içerisinde sosyal ağlarda yayılan teyit edilmemiş bu iddia "ACİL" açıklamasıyla gönderilerde yer buldu.

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