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Türk donanması için önemli bir güç çarpanı! TCG Anadolu teslimata hazır

Türkiye'nin ilk uçak gemisi olacak TCG Anadolu isimli amfibik hücum gemisi teslimata hazır. Türkiye'nin en büyük savaş gemisi olacak TCG Anadolu, pazartesi günü Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilecek.

06.04.2023 16:32 - Son Güncelleme: 06.04.2023 16:32
Türk donanması için önemli bir güç çarpanı! TCG Anadolu teslimata hazır

Türkiye'nin en büyük savaş gemisi olacak TCG Anadolu için geri sayım başladı.

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Türk donanması için önemli bir güç çarpanı! TCG Anadolu teslimata hazır

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından Deniz Kuvvetleri için yürütülen MİLGEM Projesi'nin devamı niteliğindeki İSTİF Sınıfı Fırkateynler kapsamında 3 yeni geminin inşası için imza töreni düzenlendi.

Türk donanması için önemli bir güç çarpanı! TCG Anadolu teslimata hazır

TCG ANADOLU PAZARTESİ GÜNÜ TESLİM EDİLECEK

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, törende, TCG Anadolu gemisinin, pazartesi günü törenle Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edileceğini söyledi.

Türk donanması için önemli bir güç çarpanı! TCG Anadolu teslimata hazır

Tören sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Demir, Bayraktar TB3'ün TCG Anadolu'ya entegrasyonunu bu yıl tamamlamayı hedeflediklerini ifade etti. Hürjet'in de gemide kullanılmasının planlandığını dile getiren Demir, Anka-3'ün gemiye konuşlandırılması için ise konuşmanın erken olduğunu kaydetti.

Türk donanması için önemli bir güç çarpanı! TCG Anadolu teslimata hazır

Demir, TF-2000 Hava Savunma Harbi Muhribi için de farklı firmaların çalışma yürüttüklerini dile getirdi.

Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi (LHD) Projesi kapsamında üretilen TCG Anadolu gemisi, asgari bir tabur büyüklüğündeki kuvveti, ana üs desteği gerektirmeksizin, kendi lojistik desteğiyle belirlenen yere intikal ettirebilecek.

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