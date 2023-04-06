Türk donanması için önemli bir güç çarpanı! TCG Anadolu teslimata hazır

Tören sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Demir, Bayraktar TB3'ün TCG Anadolu'ya entegrasyonunu bu yıl tamamlamayı hedeflediklerini ifade etti. Hürjet'in de gemide kullanılmasının planlandığını dile getiren Demir, Anka-3'ün gemiye konuşlandırılması için ise konuşmanın erken olduğunu kaydetti.