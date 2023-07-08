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Haberler Trend Tüm Türkiye'ye geliyor! 23.00'da başlayacak! AFAD ve AKOM'dan kırmızı alarm! İstanbul, Kastamonu, Kocaeli, Zonguldak, Bartın, Sakarya...

Tüm Türkiye'ye geliyor! 23.00'da başlayacak! AFAD ve AKOM'dan kırmızı alarm! İstanbul, Kastamonu, Kocaeli, Zonguldak, Bartın, Sakarya...

Meteoroloji'den birçok ile son dakika uyarısı yapıldı! Sıcaklıkların üst sınırlara çıkmasına rağmen önümüzdeki 2 gün için kırımızı kodlu uyarı yapıldı. Ankara, İstanbul, İzmir ve diğer illerin hava durumu belli oldu. İstanbul'un da aralarında bulunduğu 12 il için alarm verildi. İşte 9-10 Temmuz 2023 hava durumu...

takvim.com.tr
08.07.2023 17:32 - Son Güncelleme: 08.07.2023 17:42
Tüm Türkiye’ye geliyor! 23.00’da başlıyor! AFAD ve AKOM’dan kırmızı alarm! İstanbul, Kastamonu, Kocaeli, Zonguldak, Bartın, Sakarya...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan il il hava derecelerini paylaştı. Önümüzdeki 2 gün için peş peşe uyarılar gelmeye başladı. İstanbul'un da aralarında bulunduğu 12 il için sarı ve turuncu kodlu alarm verildi. İşte 9-10 Temmuz hava durumu...

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Tüm Türkiye’ye geliyor! 23.00’da başlıyor! AFAD ve AKOM’dan kırmızı alarm! İstanbul, Kastamonu, Kocaeli, Zonguldak, Bartın, Sakarya...

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Meteoroloji'den gelen son dakika tahminlerine göre bugün aralarında İstanbul'un da bulunduğu 12 kentte kuvvetli yağış uyarısı var. 4 il için "sarı", 8 kent içinse "turuncu" alarm verildi.

Tüm Türkiye’ye geliyor! 23.00’da başlıyor! AFAD ve AKOM’dan kırmızı alarm! İstanbul, Kastamonu, Kocaeli, Zonguldak, Bartın, Sakarya...

Meteoroloji Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, İstanbul, Bursa, Yalova ve Bilecik'te yerel olarak kuvvetli, Kocaeli'de çok kuvvetli, Sakarya'da şiddetli, Sakarya'nın doğu ilçelerinde ise aşırı ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı tahmin ediliyor. Yağışların, İstanbul ve Yalova'da pazar günü sabah saatlerine kadar, diğer yerlerde ise pazar günü akşam saatlerine kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.

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