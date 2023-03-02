Torbada Bağkur Tescil AFFI 2023 çıktı mı? 2000 öncesinde vergi kaydı olup Bağkur kaydı olmayanlara çalışma yapılacak mı?
Bağkur tescil affı hakkında son dakika gelişmeler arama motorlarında sorgulanıyor. EYT yasasının ardından gözler Bağkur tescil affına çevrildi. EYT düzenlemesinden faydalanamayan Bağ-Kur tescil mağdurları emekli olabilmek için geriye dönük tescil imkanı istiyor. Peki, Bağkur tescil affı çıkacak mı 2023? İşte detaylar.
02.03.2023 09:36 - Son Güncelleme: 02.03.2023 09:36
EYT yasasının Meclis'ten geçmesiyle beraber bazı detaylar merak edilip araştırılıyor. Bunlardan biri de Bağkur tescil affı olarak gündeme geldi. Sigorta primleri, GSS primleri, işsizlik sigortası primleri, sosyal güvenlik destek primi gibi borçları kapsayan yapılandırma içerisinde Bağkur tescil affının olup olmadığı da vatandaşların merak ettiği konular arasında yer alıyor. Peki, Bağkur tescil affı çıktı mı? 2000 öncesinde vergi kaydı olup Bağkur kaydı olmayanlara çalışma yapılacak mı? İşte detaylar...