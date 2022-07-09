TOKİ, Ziraat Bankası sıfır faizli konut kredisi başvurusu şartları nedir? Bunu yapana SGK faizsiz kredi veriyor!

Bankaların konut kredisi faiz oranlarında görülen yüksek oranlar ardından SGK harekete geçti. Bir yandan yüksek faiz oranları başka yandan çoğalan konut fiyatları derken vatandaşlar ev sahibi olma hayallerini ertelemek mecburiyetinde kaldılar. SGK ise bu kişileri sevindiren bir uygulamaya daha imza attı. Ziraat Bankası şubelerinden verilebilecek faizsiz konut kredisi desteği ile çoğu kesimden vatandaşın direkt olarak faizsiz olarak konut kredisi kullanması sağlanacak.