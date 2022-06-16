TOKİ düğmeye bastı! Satış bugün başladı! Devlet desteği ile arsanı al evini üstüne yap! Kiracılığa bundan sonra paydos
Uygun fiyatlı konut, arsa, dükkân satışları ve düşük faizli kredi hizmetleri sayesinde vatandaşlar tarafından yakından takip edilen kamu kurumu TOKİ'den, güncel bir duyuru geldi. Kurum tarafından yapılan resmî açıklamaya göre 27 farklı ile açık artırma ile arsa satışı yapılacağı bilgisi kaydedildi. İşte ilerleyen günlerde gerçekleştirilecek olan TOKİ açık artırma etkinliğine ilişkin ayrıntılar
TOKİ, ay sonu itibari ile 27 farklı ilde toplamda 349 arsanın açık artırma aracılığı ile satışa çıkarılacağını duyurarak ilgili ayrıntıları paylaştı.
TOKİ'den Yeni Arsa Satışı Duyurusu Haziran 2022!
Artan emlak fiyatlarına karşın uygun fiyatlar karşılığında tapu sahibi olmak isteyen vatandaşlara ve diğer hak sahiplerine devlet desteği ile konut sahibi olma fırsatı sunan, aynı zamanda da düşük faiz oranları ve sıfır faizli kredi hizmetleri sayesinde vatandaşların bütçelerine destek çıkan kamu kurumu TOKİ, avantajlı hizmetleri sayesinde vatandaşlar tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor.
Türkiye'nin dört bir yanında toplu konut inşa eden TOKİ, haziran ayında da hizmetlerine devam ediyor. Birçok farklı ilde konut projelerini hayata geçirmeye hazırlanan TOKİ, ek bir duyuru daha yaptı.
TOKİ'nin resmi internet sitesi aracılığı ile yapılan duyuruya göre kurumun 27 farklı ilde toplamda 349 arsayı satışa çıkaracağı, satış sürecinin açık artırma ile yönetileceği bilgisi kaydedildi.
TOKİ Arsa Satışları Hangi İllerde Yapılacak?
TOKİ tarafından yapılan arsa satışı duyurusundan sonra ilgili arsaların hangi illerde olduğuna ilişkin araştırmalar yapılmaya başlandı.