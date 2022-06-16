TOKİ düğmeye bastı! Satış bugün başladı! Devlet desteği ile arsanı al evini üstüne yap! Kiracılığa bundan sonra paydos

TOKİ'den Yeni Arsa Satışı Duyurusu Haziran 2022!

Artan emlak fiyatlarına karşın uygun fiyatlar karşılığında tapu sahibi olmak isteyen vatandaşlara ve diğer hak sahiplerine devlet desteği ile konut sahibi olma fırsatı sunan, aynı zamanda da düşük faiz oranları ve sıfır faizli kredi hizmetleri sayesinde vatandaşların bütçelerine destek çıkan kamu kurumu TOKİ, avantajlı hizmetleri sayesinde vatandaşlar tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor.