TOKİ 5.335 ARSA KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! 17 Mart Eskişehir, Trabzon, Batman, Denizli, Karaman TOKİ müstakil arsa kura sonuçları isim listesi!

TOKİ arsa kura çekilişi ile kazananlar açıklanmaya devam ediyor. Bugün de gözler Eskişehir, Denizli, Batman, Karaman, Trabzon kura çekiliş sonucu ve isim listesinde. Çekilişin ardından sonuçlar e-Devlet üzerinden TC kimlik no ile öğrenilebilecek.