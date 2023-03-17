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Haberler Trend TOKİ 5.335 ARSA KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! 17 Mart Eskişehir, Trabzon, Batman, Denizli, Karaman TOKİ müstakil arsa kura sonuçları isim listesi!

TOKİ 5.335 ARSA KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! 17 Mart Eskişehir, Trabzon, Batman, Denizli, Karaman TOKİ müstakil arsa kura sonuçları isim listesi!

TOKİ arsa kuraları kaldığı yerden devam ediyor. 17 Mart kura çekimi listesi TOKİ tarafından paylaşıldı. Buna göre, 17 Mart Cuma Eskişehir, Trabzon, Batman, Denizli, Karaman'da müstakil arsa için hak sahipleri belli olacak. Başvuru yapan vatandaşlar, il il TOKİ arsa kura sonuçları sorgulama ekranı e-devlet sayfası üzerinden isim listesi bilgilerine bakabilecek. İşte, 17 Mart Eskişehir, Trabzon, Batman, Denizli, Karaman TOKİ müstakil arsa kura sonuçları isim listesi!

takvim.com.tr
17.03.2023 09:11 - Son Güncelleme: 17.03.2023 09:11
TOKİ 5.335 ARSA KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! 17 Mart Eskişehir, Trabzon, Batman, Denizli, Karaman TOKİ müstakil arsa kura sonuçları isim listesi!

TOKİ İlk Evim Arsa projesi için kuralar devam ediyor. Bugün yapılacak arsa kura çekimlerinde; Eskişehir, Trabzon, Batman, Denizli, Karaman illeri için hak sahipleri belli olacak. İşte 17 Mart TOKİ arsa kura sonuçları...

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TOKİ 5.335 ARSA KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! 17 Mart Eskişehir, Trabzon, Batman, Denizli, Karaman TOKİ müstakil arsa kura sonuçları isim listesi!

TOKİ arsa kura çekilişi ile kazananlar açıklanmaya devam ediyor. Bugün de gözler Eskişehir, Denizli, Batman, Karaman, Trabzon kura çekiliş sonucu ve isim listesinde. Çekilişin ardından sonuçlar e-Devlet üzerinden TC kimlik no ile öğrenilebilecek.

TOKİ 5.335 ARSA KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! 17 Mart Eskişehir, Trabzon, Batman, Denizli, Karaman TOKİ müstakil arsa kura sonuçları isim listesi!

Eskişehir Merkez İlk Evim 3000 Müstakil Arsa Kurası

TOKİ 5.335 ARSA KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! 17 Mart Eskişehir, Trabzon, Batman, Denizli, Karaman TOKİ müstakil arsa kura sonuçları isim listesi!

Kırklareli Merkez İlk Evim 500 Müstakil Arsa Kurası

TOKİ 5.335 ARSA KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! 17 Mart Eskişehir, Trabzon, Batman, Denizli, Karaman TOKİ müstakil arsa kura sonuçları isim listesi!

Batman Merkez İlk Evim 500 Müstakil Arsa Kurası

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