TOGG taksitle alınır mı, kredi verilecek mi? TOGG kredisi veren bankalar LİSTESİ ve FAİZ ORANLARI!
Togg'da fiyat belli oldu. Togg'un fiyatı 953 bin TL'den başlayacak. TOGG kredisi ile ilgili de Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den açıklama geldi.
Yerli otomobil Togg'un satışı için kredi imkanının olup olmadığı merak ediliyor. 2023 Togg kredisi veren bankalar listesi gündemin en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Togg fiyat listesi belli oldu. C Segment SUV Aracı T10X'in etiket fiyatı 953 bin TL'den başlıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati açıklamasında, Peki TOGG taksitle alınır mı, kredi verilecek mi? TOGG kredisi nasıl alınacak, faizsiz mi? TOGG kredisi veren bankalar hangileri? Şartları ve vadeleri neler?
TOGG FİYAT LİSTESİ 2023!
Son dakika...16-27 Mart'ta Trumore dijital platformu ve Togg web sitesi üzerinden ön siparişleri alınacak olan Togg T10X, 953 bin TL'den başlayan fiyat etiketine sahip olacak.
Yerli otomobil TOGG fiyatı belli oldu! İşte ön sipariş tarihleri...
Yerli otomobilin standart menzilli modeli 953 bin, uzun menzilli modelin fiyatı ise 1 milyon 215 bin lira olarak belirlendi.
Togg T10X'in fiyatları şöyle oluştu:
📌V1 RWD Standart Menzil 953 bin TL
📌V2 RWD Standart Menzil 1 milyon 55 bin TL
📌V2 RWD Uzun Menzil 1 milyon 215 bin TL
TOGG'A ÖZEL KREDİ VERİLECEK Mİ?
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, TOGG için kamu ve katılım bankalarının gerekli kredi desteğini vereceklerini müjdeledi.
TOGG KREDİSİ VEREN BANKALAR HANGİLERİ?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TOGG'a rahat ulaşılması için talimat verdiğini söyleyen Nebati, "Bakanlığımız çalışma başlattı. Kamu bankalarıyla görüştük. Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Vakıfbank ile katılım bankalarımız bu araçlara ulaşım noktasında gerekli destekleri vereceklerdir" dedi.
Togg T10X fiyatı belli oldu! İşte Togg C Segment SUV ön sipariş tarihleri...
FAİZ ORANLARI
Bakan Nebati açıklamasının devamında " Gerekirse kazanmamak üzerine kurulu ki artık faiz oranları da oldukça düştü. Kredi oranları çok düştü. Çok daha düşük maliyetlerle kar da etmeyecek şekilde bu araçlara ulaşım noktasında gerekli destekleri vereceklerdir." ifadelerini kullandı.
TOGG kredisi hakkında şuan için başka detay bulunmuyor. Konuya ilişkin açıklamalar geldikçe haberimizde eklenecektir.