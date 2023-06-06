Timsah avcısının korkunç sonu! Bir anda saldırdı, dişlerinin arasına aldı! O anlar saniye saniye kaydedildi

Rafting Tutkusu

21 yaşındaki kendini beğenmiş Henry, daha önce hiç yapmadığı en popüler aktivitelerden biri olan akarsu raftingine başladı. Henry, gittiği bir yüzme havuzunda nasıl yuvarlanacağını ve kano'ya bineceğini öğrendikten sonra Peter Medright'ın Akarsu Rafting Şirketi'nde bir iş buldu.