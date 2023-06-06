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Timsah avcısının korkunç sonu! Bir anda saldırdı, dişlerinin arasına aldı! O anlar saniye saniye kaydedildi

Bu haberimizde Henry Coetzee'ye yapılan korkunç timsah saldırısını anlatıyoruz. Ayrıca Hendri Coetzee'nin hayat hikayesini keşfedeceğiz. Maceralı yaşam tarzıyla nasıl başa çıktığını ve hayatta kalma mücadelesini ele alacağız.

takvim.com.tr
06.06.2023 13:42 - Son Güncelleme: 06.06.2023 13:42
Timsah avcısının korkunç sonu! Bir anda saldırdı, dişlerinin arasına aldı! O anlar saniye saniye kaydedildi

Hendri Coetzee, maceracı bir ruha sahip bir doğa sevdalısıydı. Maceralı yaşam tarzının vaktinden önce sonunu getireceğini bildiği halde, tutkusundan vazgeçmedi. Her keşif gezisi biter bitmez derin bir depresyon duygusuyla karşılaşıyordu. Ancak yalnızca tek başına olduğu zaman mutluluğu bulabiliyordu.

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Timsah avcısının korkunç sonu! Bir anda saldırdı, dişlerinin arasına aldı! O anlar saniye saniye kaydedildi

Henry, Güney Afrika'da büyüdü ve okul yıllarını hep sıkıcı buldu. Ancak mezun olduktan sonra sanatta başarılı oldu. 21 yaşında orduya katılmadan önce seyahat etmeye karar verdi.

Timsah avcısının korkunç sonu! Bir anda saldırdı, dişlerinin arasına aldı! O anlar saniye saniye kaydedildi

Kara kıtaya geri döndü ve 1997'de Zambiya ve Zimbabve sınırındaki güçlü Zambezi Nehri'nde heyecan arayan turistlerin uğrak yeri haline gelen muhteşem Victoria Şelaleleri üzerinde Bambi jumping yapmaya başladı.

Timsah avcısının korkunç sonu! Bir anda saldırdı, dişlerinin arasına aldı! O anlar saniye saniye kaydedildi

Rafting Tutkusu

21 yaşındaki kendini beğenmiş Henry, daha önce hiç yapmadığı en popüler aktivitelerden biri olan akarsu raftingine başladı. Henry, gittiği bir yüzme havuzunda nasıl yuvarlanacağını ve kano'ya bineceğini öğrendikten sonra Peter Medright'ın Akarsu Rafting Şirketi'nde bir iş buldu.

Timsah avcısının korkunç sonu! Bir anda saldırdı, dişlerinin arasına aldı! O anlar saniye saniye kaydedildi

Ticari nehirlere karşı en gelişmiş beşinci sınıf rapidslerde turistlere rehberlik etti ve kısa sürede popüler bir rehber oldu. Tüm grupları sallarını ve kanolarını ölümcül akarsulara taşıdı.

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