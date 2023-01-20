Tıkanan lavaboyu 1 dakikada açan yöntem! Tesisatçıya para bayılmadan önce mutlaka deneyin! Sadece 2 malzeme ile yağı ,kiri, çöpü eritin...
Lavabolar, zamanla pislik artıkları nedeniyle tıkanma yapar. Bu tıkanmalar da evin su basmasına sebep olabilir. . Bazen birkaç kere denesek de tıkanıklığı açmak bizi hayli uğraştırabilir. Marketten aldığımız lavabo açıcılar hemen hemen herkesin başvurduğu başlıca yöntemlerden fakat bu açıcıların içindeki kimyasallar kaş yaparken göz çıkarabilir. İşte evde kolaylıkla deneyebileceğiniz tıkanmış lavaboyu açma yöntemleri...
2) TEL YARDIMIYLA TEMİZLEYİN
Lavabo giderinde bir şeyler kaldığını düşünüyorsanız; kalın bir tel yardımıyla delikleri temizleyin. Bir yandan lavabo deliklerine teli sokarken diğer yandan musluk suyunun açık olmasını sağlayın. Siz deliklerden gideri temizlerken su da kirlerin daha hızlı akmasını sağlar.
3) SICAK SU AKITIN
Sıcak suyun yemek artıklarını daha hızlı eritme ve akıtma etkisi bulunur. Bu nedenle lavabo giderini ve tıkanıklığı açmak için zaman zaman kaynar su dökmeniz gerekir. Her bulaşık yıkama sonrasında ya da banyo lavabosunu kullanımdan sonra, lavabo deliklerinden sıcak su akıtmanız önerilir.
4) KARBONAT VE SİRKELİ SU HAZIRLAYIN
Boş ve su akıtılmış lavabonun içine 1 fincan dolusu karbonat dökün. Karbonatın tüm lavabo yüzeyine gelmesine özen gösterin. Özellikle de lavabo deliklerinde bolca dökmelisiniz. Şimdi karbonatın döküldüğü yerlere beyaz sirke ya da elma sirkesi dökün ve karbonatın köpürmesini bekleyin.