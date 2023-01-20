Tıkanan lavaboyu 1 dakikada açan yöntem! Tesisatçıya para bayılmadan önce mutlaka deneyin! Sadece 2 malzeme ile yağı ,kiri, çöpü eritin...

3) SICAK SU AKITIN

Sıcak suyun yemek artıklarını daha hızlı eritme ve akıtma etkisi bulunur. Bu nedenle lavabo giderini ve tıkanıklığı açmak için zaman zaman kaynar su dökmeniz gerekir. Her bulaşık yıkama sonrasında ya da banyo lavabosunu kullanımdan sonra, lavabo deliklerinden sıcak su akıtmanız önerilir.