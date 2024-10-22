Tıkanan lavabo nasıl açılır? Bu karışımla giderler 15 dakika içinde açılacak: Beyaz sirke, tuz, karbonat...

Uzman bir tesisatçı olan Adam Logan, "Tıkalı banyo lavaboları genellikle kir, sabun artıkları ve pislik birikiminden kaynaklanır. Bu birikim, suyun yavaş akmasına veya tamamen tıkanmasına neden olabilir" dedi. Bu gibi durumlarda erken müdahale etmek kritik önem taşır. Aksi takdirde, biriken su kötü kokulara ve daha büyük tesisat problemlerine yol açabilir.