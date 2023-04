The Simpsons’un 2024 kehanetleri ağızları açık bıraktı! 35 yıl önceden bu günü nişan aldılar... 1989’da tahmin ettiler!

The Simpsons dizisi son olarak Kahramanmaraş depremini bilerek sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında yer almıştı. Koronavirüs, kripto para, Donald Trump'ın ABD Başkanı olması gibi olayları tahmin etmesiyle gündeme gelen dizi büyük ilgi çekiyor. The Simpsons kehanetleri arasında 1944 yılından günümüze ulaşan birçok tahmin ağızları açık bırakıyor. Şimdi ise The Simpsons dizisinin yeni kehanetleri ortaya çıktı. İşte 2024 yılında ve gelecekte olması beklenen olaylar...