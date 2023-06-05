The Simpsons 2024,2025,2026 kehanetleri! 35 yıl önceden tek tek bildiler! O tarihte Dolar...
The Simpsons kehanetleriyle günümüzde en çok konuşulan yapımlar arasında yer alıyor. 35 yıl önce hayatımıza giren bu animasyon yapımın gelecekte olacakları tek tek bilmesi sosyal medyada büyük ilgi çekti. The Simpsons'un 2024 yılına ait tahminleri ise ortaya çıktı. İşte ünlü yapımın önümüzdeki 3 yıl için yaptığı öngörüler...
05.06.2023 17:46 - Son Güncelleme: 05.06.2023 17:46
The Simpsons'un kehanetleri tek tek ortaya çıktı. ABD'nin en uzun soluklu dizisi The Simpsons bazı gerçek olayları önceden tahmin etmesiyle biliniyor. İşte The Simpsons'un tahminleri...
İŞTE 2024'ÜN İLK YILINDA OLACAĞI İDDİA EDİLEN KEHANETLER...
-ABD ile Çin arasındaki nükleer savaş
-Exploration Inc'in 2026 yılına kadar insanları gezegeni kolonileştirmeleri için göndermesi.
-Şirketlerin çevresel bir facia oluşturacağı ve bu oluşan faciadan korunmak için bir kubbe kurulacağı
-2024 seçimlerini Donald Trump'ın kazanacağını
Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın tutuklanmasını bilen Simpsonlar Trump'ın 2024'te yeniden aday olacağını 2015 yılındaki bir bölümünde bilmiş.