The Simpsons 2024,2025,2026 kehanetleri! 35 yıl önceden tek tek bildiler! O tarihte Dolar...

İŞTE 2024'ÜN İLK YILINDA OLACAĞI İDDİA EDİLEN KEHANETLER...

-ABD ile Çin arasındaki nükleer savaş

-Exploration Inc'in 2026 yılına kadar insanları gezegeni kolonileştirmeleri için göndermesi.

-Şirketlerin çevresel bir facia oluşturacağı ve bu oluşan faciadan korunmak için bir kubbe kurulacağı

-2024 seçimlerini Donald Trump'ın kazanacağını