Öğretmen atama tercihi nasıl yapılır? 45 BİN ATAMA İL BAZLI DAĞILIM! İllere göre KONTENJAN ve tercih yerleri LİSTESİ!

Öğretmen atama tercihi nasıl yapılır, 45 bin atama il bazlı dağılım ve illere göre kontenjan listesi, tercih yerleri listesi belli oldu mu sorusu tercih işlemlerinin başlamasıyla birlikte gündemde sıkça araştırılır oldu. 2023 Öğretmen atama tercih başvuruları 2 Mayıs Salı günü itibarıyla başladı. Adaylar 6 Mayıs'a kadar başvurularını e-Devlet üzerinden yapabilecekler. İşte TERCİH EKRANI turkiye.gov.t 45 BİN ATAMA İL BAZLI DAĞILIM! İllere göre KONTENJAN ve tercih yerleri LİSTESİ! Tercih kılavuzu ve robotu.