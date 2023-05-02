Öğretmen atama tercihi nasıl yapılır? 45 BİN ATAMA İL BAZLI DAĞILIM! İllere göre KONTENJAN ve tercih yerleri LİSTESİ!
45 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA TERCİH ROBOTU VE KILAVUZU! 2023 yılında 45 bin sözleşmeli öğretmen alınacak. Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenlik atama takvimini yayımladı. Buna göre tercihler 2-5 Mayıs 2023 tarihlerinde alınacak. Atama sonuçları da 8 Mayıs'ta duyurulacak. Bu noktada internet arama motorlarında Öğretmen tercih illeri, e-Devlet sözleşmeli öğretmenlik tercih ekranı, 2023 öğretmen atama kontenjanları illere göre, KPSS- öğretmenlik tercih kılavuzu ve robotu sıkça araştırılmaya başlandı. İşte detaylar...
Öğretmen atama tercihi nasıl yapılır, 45 bin atama il bazlı dağılım ve illere göre kontenjan listesi, tercih yerleri listesi belli oldu mu sorusu tercih işlemlerinin başlamasıyla birlikte gündemde sıkça araştırılır oldu. 2023 Öğretmen atama tercih başvuruları 2 Mayıs Salı günü itibarıyla başladı. Adaylar 6 Mayıs'a kadar başvurularını e-Devlet üzerinden yapabilecekler. İşte TERCİH EKRANI turkiye.gov.t 45 BİN ATAMA İL BAZLI DAĞILIM! İllere göre KONTENJAN ve tercih yerleri LİSTESİ! Tercih kılavuzu ve robotu.
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?
Öğretmen atama tercihlerini aşağıdaki linkten yapabilirsiniz.
👉ÖĞRETMEN ATAMA TERCİHİ YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ
45 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI BRANŞ DAĞILIMI NASIL?
Milli Eğitim Bakanı Özer, "45 bin öğretmen alımında sınıf öğretmenliği için 7 bin 878 kontenjan, rehberlik alanına 3 bin 604, okul öncesi öğretmenliği 3 bin 269, ilköğretim matematik 2 bin 656, din kültürü ve ahlâk bilgisi alanı için 2 bin 604 kontenjan ayrıldı." ifadelerini kullandı.