Temmuz zammı öncesi harekete geçildi! Emekli, kamu personeli ve özel sektör çalışanı için ödemeler başladı! SMS ile başvuru kabul edilecek!

Son dönemde artan nakit ihtiyaçları için birçok vatandaş uygun finansman arayışlarına başladılar. Özellikle son dönemde ekonomik göstergelerin kötüye gitmesiyle nakit ihtiyacı da iyice arttı. Bu sorunun aşılması için Vakıfbank ihtiyaç kredisi kampanyası ile bu soruna çözüm üretmeye devam ediyor. Düşük faiz oranları, esnek geri ödeme seçenekleri ve uygun oranlar sayesinde her kesimden vatandaş bu ödemeleri alabilecek. Ayrıca sadece tek bir SMS ile de hızlı başvuru işlemlerinin de yapılması sağlanmaktadır.