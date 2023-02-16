Telefonunuzu tutma şekliniz sizi ele veriyor! Aşk hayatı, kariyer, sağlık, para, geleceğinizi bile açıklıyor!
İnsanların cep telefonlarını nasıl tuttuklarını bilinçli olarak fark ederseniz, hepimizin telefonlarımızı tutma şeklinin farklı olduğunu öğreneceksiniz. Şimdiye kadar yaptığımız kişilik testlerinde yaptığımız her şeyin arkasında psikolojik bir açıklama olduğunu biliyoruz. Peki, telefon tutma şekline göre kişilik testi nasıl yapılır? İşte detaylar...
Telefon tutma şekliniz kişiliğinizi belirliyor. Çalışmalar, eylemlerimizin ve günlük yaşamda davranış biçimimizin kişiliğimiz hakkında çok şey anlatabileceğini ortaya koydu. İşte telefon tutuşuna göre kişilik testi...
1 TUTUŞ ŞEKLİ
Telefonunuzu bir elinizle ve aynı elinizin başparmağıyla tutarsanız , kişilik özellikleriniz iyimser, kendine güvenen, tasasız bir insan olduğunuzu gösterir. Hayatın nasıl gelebileceğini kabul ederek yaşarsınız. Sızlanan ya da şikayet eden biri değilsiniz. Yeteneklerinize güveniyorsunuz.
2. TUTUŞ ŞEKLİ
Telefonunuzu iki elinizle tutarken kaydırmak veya yazmak için başparmağınızı kullanırsanız, kişilik özellikleriniz sezgisel, pragmatik ve bilge olduğunuzu gösterir. Dikkatli bir şekilde yaşıyorsunuz. Dikkatli ve bilinçli yaşamanın, hayatı yaşamanın iki farklı yolu olduğunu burada belirtmek gerekir. Dikkatli yaşamak, risk almaktan korkmak demektir. Sezgisel doğanız sizi iyi bir karakter yargıcı yapıyor olsa da. İnsanlar bu tür bilgileri kaçırırken siz küçük ayrıntıları fark edebiliyorsunuz.
3. TUTUŞ ŞEKLİ
Kaydırmak veya yazmak için telefonunuzu iki elinizle ve başparmağınızla tutarsanız, kişilik özellikleriniz enerjik, çok yönlü ve zeki olduğunuzu gösterir. Değişimin büyümenin göstergesi olduğunu bildiğiniz için, uyarlanabilir ve memnuniyetle karşılanan bir değişikliksiniz. Analitiksiniz ve karmaşık sorunları anlamakta veya parçalamakta hızlısınız. Sen düşünceli ve enerji dolusun.
4. TUTUŞ ŞEKLİ
Telefonunuzu bir elinizle tutarken diğer elinizin işaret parmağını kaydırmak veya yazmak için kullanırsanız, kişilik özellikleriniz spontane, yaratıcı ve yaratıcı olduğunuzu gösterir. Kendini yeniden şarj etmek için hala zaman zaman yalnızlığa can atan dışa dönük bir kişiliksin. Zengin bir hayal gücünüz var ve zihniniz, hayatınızdaki para akışını devam ettirecek fikirlerle dolu. İnsanları suskun bırakan çekici ve çekici bir kişiliğe sahipsiniz.