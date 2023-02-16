Telefonunuzu tutma şekliniz sizi ele veriyor! Aşk hayatı, kariyer, sağlık, para, geleceğinizi bile açıklıyor!

2. TUTUŞ ŞEKLİ

Telefonunuzu iki elinizle tutarken kaydırmak veya yazmak için başparmağınızı kullanırsanız, kişilik özellikleriniz sezgisel, pragmatik ve bilge olduğunuzu gösterir. Dikkatli bir şekilde yaşıyorsunuz. Dikkatli ve bilinçli yaşamanın, hayatı yaşamanın iki farklı yolu olduğunu burada belirtmek gerekir. Dikkatli yaşamak, risk almaktan korkmak demektir. Sezgisel doğanız sizi iyi bir karakter yargıcı yapıyor olsa da. İnsanlar bu tür bilgileri kaçırırken siz küçük ayrıntıları fark edebiliyorsunuz.