Telefonda konuştu: "Saat 8-9 gibi..." Fenomen Taha Duymaz öldü mü, bulundu mu, yaşıyor mu? Taha Duymaz'dan yeni haber var! Binadan 2 kişi canlı çıktı...
Hatay'da, yaşadığı köyde kendi imkanları ile sosyal medyada yemek videoları çekerek yayınlayan ve kısa sürede büyük bir hayran kitlesine kavuşan Taha Duymaz'ın yaşanan deprem felaketinde ailesi ile birlikte akrabalarının evinde enkaz altında kaldı. 1 milyon kişinin takip ettiği ve paylaşımlarıyla gönülleri fetheden Taha Duymaz'ın hayatta olup olmadığı merak konusu oldu.
Taha Duymaz hakkında aramalar hız kazandı. Hatay'da göçük altında kaldığı haberini ablası gözyaşları içinde duyurmuştu ve sosyal medyadan yardım istemişti. Son olarak Taha Duymaz'ı bumak için Dilan Polat seferber oldu. Taha Duymaz'ın içinde bulunduğu enkazın başına giden Dilan Polat "Taha" ya seslendi. Oradaki kurtarma çalışmalarından haber veren Dilan Polat paylaşımlarıyla yürek sızlattı. Peki, Taha Duymaz öldü mü, bulundu mu, yaşıyor mu? İşte son gelişmeler...
Hatay'da, yaşadığı köyde kendi imkanları ile sosyal medyada yemek videoları çekerek yayınlayan ve kısa sürede büyük bir hayran kitlesine kavuşan Taha Duymaz'ın yaşanan deprem felaketinde ailesi ile birlikte akrabalarının evinde enkaz altında kaldı. 1 milyon kişinin takip ettiği ve paylaşımlarıyla gönülleri fetheden Taha Duymaz'ın hayatta olup olmadığı merak konusu oldu.
Taha Duymaz'ın ablası Semiha Duymaz, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak kardeşinin ailesiyle birlikte göçük altında kaldığını paylaşmıştı. Peş peşe mesajlar yayınlayan Semiha, ağlayarak kardeşleri için yardım istemişti.
Kahramanmaraş Pazarcık'ta 6 şubat sabaha karşı saat 4.17'de 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaklaşık 30 saniye süren deprem; Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da da hissedildi. Saat 13.24 sıralarında 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede 7.6 büyüklüğünde bir depremin daha meydana geldi. Büyük yıkımların olduğu iki depremin ardından kurtarma çalışmalarına devam ediliyor.
Sabah'ta yer alan habere göre, Hatay'da enkaz altında kalan Taha Duymaz'a ulaşabilmek ondan bir haber alabilmek için ailesi ve sevenleri adeta seferber oldu. Bu isimlerden biri de fenomen Dilan Polat'tı.