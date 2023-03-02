Tek yapmanız gereken başvurmak! Emeklilere Mart ayı müjdesi! Maaşınıza ek olarak 7.500 TL alabilirsiniz!
Maaşınıza ek olarak 7.500 TL alabileceğinizi biliyor muydunuz? Promosyon ödemesi almak için belirli şartlar bulunuyor. Emeklilerin, belirlenen şartlara göre, 3 yıl boyunca aynı bankadan maaş alacaklarına dair taahhüt vermeleri gerekiyor. Bu taahhüdü yerine getirdikten sonra, emekli maaşınızın tutarına göre belirlenen promosyon tutarından yararlanabilirsiniz.
02.03.2023 10:15 - Son Güncelleme: 02.03.2023 10:16
Tüm emeklileri bu fırsattan yararlanmaya davet ediyoruz. Hayatlarını kolaylaştıracak bu düzenlemeden yararlanmak için, başvuru işlemlerinizi gerçekleştirmeyi unutmayın.
Yeni Emekli Promosyon Miktarları Ne Kadar?
İşte kamu bankaları ve özel bankalar dahil en güncel emekli promosyon tutarları:
AKBANK
SGK emekli maaşını Akbank'tan alanlara 7.000 TL' ye varan promosyon ödemesi yapılıyor.
SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşınızı Akbank'a taşıyarak ve 3 yıl boyunca maaşınızı Bankadan almayı taahhüt ederek 7.000 TL'ye varan promosyon fırsatından yararlanabilirsiniz.