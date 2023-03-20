Tek fotoğrafla yakayı ele verdi! Sosyal medyayı ikiye bölen kare! Zaman yolcusu İkinci Dünya Savaşı sırasında telefonla konuşuyor!

İkinci Dünya Savaşı döneminde çekilmiş bir fotoğraf zaman yolculuğu hakkındaki tartışmaları yeniden başlattı. Bu fotoğraf ve video gibi zaman yolculuğu iddiaları bilim insanlarının ve tarihsel araştırmacıların dikkatini çekiyor. Özellikle 1940'lı yıllarda İzlanda'nın Reykjavík kentinde çekilen bir fotoğraf, zaman yolculuğu teorisyenlerinin dikkatini çekti. Fotoğrafta cep telefonuyla konuşan bir kişi olduğu iddia ediliyor ve bu kişi zaman yolcusu olarak adlandırılıyor.