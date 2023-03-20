Tek fotoğrafla yakayı ele verdi! Sosyal medyayı ikiye bölen kare! Zaman yolcusu İkinci Dünya Savaşı sırasında telefonla konuşuyor!
Sosyal medyada paylaşılan bir fotoğraf İkinci Dünya Savaşı sırasında bir kişinin cep telefonuyla konuştuğunu iddia ediyor. Fotoğrafın yeniden gündeme gelmesi, birçok kişinin "Acaba zaman yolcusu mu?" sorusunu sormasına neden oldu. Fotoğrafın tarihi tam olarak net olmamakla birlikte 1940'lı yıllarda çekildiği tahmin ediliyor. Sosyal medyada viral olan fotoğrafta henüz icat edilmemiş olan cep telefonu kullanan bir adam olduğu iddia ediliyor ve bu olay sosyal medyada büyük tartışmaya neden oldu. İnsanların bir kısmı adamın elindeki cismin telefon olmadığını söylerken bir kısmı da telefon olduğunu iddia etti.
20.03.2023 10:21 - Son Güncelleme: 20.03.2023 10:21
İkinci Dünya Savaşı döneminde çekilmiş bir fotoğraf zaman yolculuğu hakkındaki tartışmaları yeniden başlattı. Bu fotoğraf ve video gibi zaman yolculuğu iddiaları bilim insanlarının ve tarihsel araştırmacıların dikkatini çekiyor. Özellikle 1940'lı yıllarda İzlanda'nın Reykjavík kentinde çekilen bir fotoğraf, zaman yolculuğu teorisyenlerinin dikkatini çekti. Fotoğrafta cep telefonuyla konuşan bir kişi olduğu iddia ediliyor ve bu kişi zaman yolcusu olarak adlandırılıyor.