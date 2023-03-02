Vav TV İzle
Haberler Trend Tarım Kredi marketleri 1-14 Mart 2023 FİYAT LİSTESİ! Kooperatif market hemen şimdi yayınladı! Ayçiçek yağı, Tuvalet kağıdı, çocuk bezi...

Tarım Kredi marketleri 1-14 Mart 2023 FİYAT LİSTESİ! Kooperatif market hemen şimdi yayınladı! Ayçiçek yağı, Tuvalet kağıdı, çocuk bezi...

Vatandaşların ilgiyle takip ettiği marketlerden olan Tarım Kredi indirimli ürünlerini sunmaya devam ediyor. Tarım Kredi'de Mart ayına özel şok eden indirimler başladı. Çamaşır suyu, peçete, tuvalet kağıdı, ıslak havlu gibi daha nice ürünler yarı fiyatına. İşte, 1-14 Mart 2023 Tarım Kredi market indirim listesi haberimizde.

takvim.com.tr
02.03.2023 09:42 - Son Güncelleme: 02.03.2023 09:42
Tarım Kredi marketleri 1-14 Mart 2023 FİYAT LİSTESİ! Kooperatif market hemen şimdi yayınladı! Ayçiçek yağı, Tuvalet kağıdı, çocuk bezi...

Tarım Kredi Marketleri Mart ayının gelmesiyle birlikte indirimli ürünleri tek tek paylaştı. 1-14 Mart tarihleri arasında geçerli olacak indirimlerde yok yok. Alışveriş yapacaklar tarafından büyük bir merakla takip edilen marketlerden biri olan Tarım Kredi, Mart ayını büyük indirimlerle başlattı. Özellikle çay ve şeker fiyatını gören vatandaş soluğu Kooperatif'te alıyor. Peki, hangi ürünler indirimde? İşte 1-14 Mart fiyat listesi haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Tarım Kredi marketleri 1-14 Mart 2023 FİYAT LİSTESİ! Kooperatif market hemen şimdi yayınladı! Ayçiçek yağı, Tuvalet kağıdı, çocuk bezi...

Yumuşatıcı 5 LT - 49.90 TL

Tarım Kredi marketleri 1-14 Mart 2023 FİYAT LİSTESİ! Kooperatif market hemen şimdi yayınladı! Ayçiçek yağı, Tuvalet kağıdı, çocuk bezi...

Küp Şeker - 24.00 TL

Tarım Kredi marketleri 1-14 Mart 2023 FİYAT LİSTESİ! Kooperatif market hemen şimdi yayınladı! Ayçiçek yağı, Tuvalet kağıdı, çocuk bezi...

Puding - 19.90 TL

Tarım Kredi marketleri 1-14 Mart 2023 FİYAT LİSTESİ! Kooperatif market hemen şimdi yayınladı! Ayçiçek yağı, Tuvalet kağıdı, çocuk bezi...

5 LT Ayçiçek Yağı - 135 TL

SON DAKİKA