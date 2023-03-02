Tarım Kredi marketleri 1-14 Mart 2023 FİYAT LİSTESİ! Kooperatif market hemen şimdi yayınladı! Ayçiçek yağı, Tuvalet kağıdı, çocuk bezi...

Tarım Kredi Marketleri Mart ayının gelmesiyle birlikte indirimli ürünleri tek tek paylaştı. 1-14 Mart tarihleri arasında geçerli olacak indirimlerde yok yok. Alışveriş yapacaklar tarafından büyük bir merakla takip edilen marketlerden biri olan Tarım Kredi, Mart ayını büyük indirimlerle başlattı. Özellikle çay ve şeker fiyatını gören vatandaş soluğu Kooperatif'te alıyor. Peki, hangi ürünler indirimde? İşte 1-14 Mart fiyat listesi haberimizde...